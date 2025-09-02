#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

25 мың қазақстандықтың жалақысы 50%-ға дейін өседі

02.09.2025 10:02
Қазақстанның Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі қуанышты жаңалықпен бөлісті. 2025 жылдың қыркүйек айынан бастап сумен жабдықтау және су бұру саласында реттелетін қызмет көрсететін 25 мыңнан астам қызметкердің жалақысы арттырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство өкілдері елде Су ресурстары және ирригация министрлігі әзірлеген "Табиғи монополиялар туралы" заңға енгізілген өзгерістер күшіне енгенін еске салды. Бұл түзетулер су шаруашылығы қызметкерлерінің жалақысын энергетика саласындағы мамандардың деңгейіне дейін көтеруді көздейді.

Су шаруашылығы қызметкерлерінің жалақысы 2025 жылдың қыркүйегінен бастап өсіріледі.

Мамандардың нақтылауынша, жалпы алғанда 25 мыңнан астам адамның жалақысы артады.

Аймақтарға және статистикалық деректерге байланысты еңбекақы орта есеппен 35–50 пайызға дейін өседі.

Бұған дейін Zakon.kz 2026 жылы Абай облысының Аксуаат ауданындағы Қарғыба өзенінде жаңа су қоймасы салынатынын хабарлаған болатын.

