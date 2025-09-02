#Қазақстан
Қоғам

Күзгі шақыру: қазақстандықтарды әскери борышын өтеу үшін көшеден ұстап әкетуі мүмкін бе

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 16:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 2 қыркүйекте ҚР Қарулы Күштері Бас штабының Ұйымдастыру-мобилизациялық жұмыс департаменті бастығының орынбасары Фархат Айдарбаев ОКҚ брифингінде Қазақстанда әскерге шақырылушыларды көшеде ұстау жағдайына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистердің осы мәселеге байланысты қойған сұрағына жауап бере отырып, ол:

"Заң бәріне ортақ. Азаматтар тарапынан мұндай заңбұзушылыққа жол берілмейді. Жаппай ұстау болмайды – бұл адамның конституциялық құқықтарын бұзу болып саналады. Жалпы, мемлекет бұл іске мектеп қабырғасынан бастап кірісіп жатыр: бастапқы әскери дайындық және басқа да іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бірақ жаппай ұстауға жол берілмейді. Біз көктемгі шақырылымға қатысты тапсырмаларды алдық және сол кезде де жоғары оқу орындары мен колледж түлектерін мәжбүрлеп әкеткен жоқпыз – оларды шақырмадық. Біз тек өз еркімен келіскендерді шақырамыз", – деді Фархат Айдарбаев.

Ол биыл жергілікті атқарушы органдарға жастарды көшеде немесе басқа да қоғамдық орындарда мәжбүрлеп ұстауға тыйым салынғанын ерекше атап өтті:

"Бұл – министр мен Жоғарғы Бас қолбасшының бұйрығы. Бізде бұйрықтарды талқыланбайды", – деп түйіндеді ол.

Сондай-ақ, спикер биыл SMS-хабарлама арқылы шақыртулар тарататын жүйе енгізілгенін еске салып өтті. Бұл хабарламалар 16 қыркүйектен бастап жіберіледі.

Бұған дейін әскери қызметшілерге төлем жасау ережелері өзгергендігі хабарланған болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
