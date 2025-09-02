#Қазақстан
Қоғам

Қарағандыда оқу жылының алғашқы күнінде лицей-интернаттан өрт шығып, балалар эвакуацияланды

Қарағандыда оқу жылының алғашқы күнінде лицей-интернаттан өрт шығып, балалар эвакуацияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 18:37
Қарағандыда жаңа оқу жылының алғашқы күні – 2 қыркүйекте, Ақтөбе көшесінде орналасқан үш қабатты лицей-интернат ғимаратында өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметінше, өрт шатырдағы ағаш қаптамадан тұтанып, 15 шаршы метрді шарпыған.

Өрт сөндірушілер жалынды дер кезінде ауыздықтап, оның таралуына жол бермеді. Құтқарушылар келгенге дейін ғимараттан 270 адам, соның ішінде 240 бала өздігінен эвакуацияланды. Зардап шеккендер жоқ.

Өрттің себебі анықталып жатыр.

Ведомство өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтаудың маңызды екенін еске салды.

Бұған дейін Алматыдағы техникалық байқау станциясындағы ірі өрттің сөндірілгенін хабарлаған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
