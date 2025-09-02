Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Сурет: pixabay
Желіде Алматы облысында екі әйелдің жасөспірім қызды ұрлап, азаптағаны туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйелдер қызды ұрып-соғып, темекімен күйдіріп, өзенге батырып, зорлық-зомбылықпен жыныстық қатынасқа түскені айтылған. Олар мұның бәрін видеоға түсіріп, оны таратпау үшін 3 миллион теңге талап еткен.
2 қыркүйекте Zakon.kz сайтына облыстық полиция департаменті кәмелетке толмаған балаға дене жарақатын салу және зорлық-зомбылық сипаттағы сексуалдық әрекеттер жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.
"Екі күдікті әйел де ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Кінәлілер қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатаң жауапқа тартылады", - деді полиция.
Сонымен бірге қылмыстық процеске қатысушылардың жеке деректерінің әшкереленуі туралы уәждер тексеріліп жатыр, деп атап өтті ведомство.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript