#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Алматының Алмалы ауданындағы аулалар жаңарып жатыр

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
Алмалы ауданында "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы бойынша аулаларды абаттандыру жұмыстары жалғасуда.

Жуырда Шевченко көшесі, 157 мекенжайындағы аулада жөндеу жұмыстары аяқталды. Жобаны осы аулада тұратын белсенді тұрғын Сабир ұсынған. Оның бастамасы көршілерді біріктіріп, бір адамның идеясы бүкіл кеңістіктің келбетін өзгерте алатынын көрсетті.

Бүгінде аула тұрғындарды жаңа асфальт төсемімен, балаларға арналған ойын алаңдарымен, заманауи воркаут құралдарымен және бүлдіршіндерге арналған кедергілер жолағымен қуантуда. Ерекше назар аударарлық нысан – ұзындығы он метрлік сәндік пергола. Сондай-ақ, аула жаңа жарық шамдарымен, орындықтарымен және гүлдерге арналған қоршауларымен көркейіп, тұрғындар үшін әрі әсем, әрі қауіпсіз ортаға айналды.

Енді бұл аула – үйлердің арасындағы бос кеңістік қана емес, балалар ойнайтын, ересектер тынығатын, көршілер бас қосатын жайлы орта.

Жалпы "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында 45 жобаның 36-сы жүзеге асырылды, қалған 9 жоба орындалу үстінде. Оның ішінде 23 жоба аулаларды абаттандыруға бағытталған. Бұған қоса, ағымдағы жөндеу жұмыстары аясында тағы 33 аула жаңартылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қоғам
18:24, Бүгін
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Қоғам
17:58, Бүгін
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Қоғам
17:52, Бүгін
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: