Мәжіліске "Ақ жол" партиясынан жаңа депутат келді
Бүгін, 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілістің бірінші пленарлық отырысында "Ақ жол" партиясынан депутаттардың ауысқаны туралы белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов депутат Ержан Бейсенбаевтың өкілеттігінің аяқталғанын хабарлап, оның орнына Олжас Нұралдиновтің келгенін айтты.
"Ақ жол" демократиялық партиясының шешімімен әріптесіміз Ержан Бейсенбаевтың өкілеттігі тоқтатылды. Барлық депутаттық корпус атынан Ержан Алмабекұлына атқарылған жемісті жұмысы үшін Алғыс білдіреміз", – деді Мәжіліс төрағасылан Қошанов.
Ол "Ақ жол" Демократиялық партиясын сайлау нәтижелері бойынша ҚР Орталық сайлау комиссиясының қаулысымен Олжас Нұралдинов Мәжіліс депутаты ретінде тіркеліп, депутаттар кіргенін атап өтті.
"Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның Конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, маған жүктелген депутаттың жоғары міндеттерін адал орындауға ант етемін", – деді Олжас Нұралдинов.
