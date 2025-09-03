Павлодар облысы республикалық бюджеттен субвенция алуды тоқтатады
2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжіліс депутаттары пленарлық отырыста "2026-2028 жылдарға республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы" заң жобасын жұмысқа қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz
Палата депутаты Татьяна Савельеваның айтуынша, заң жобасында өңірлерге трансферттер көлемі қарастырылған. Өңірлер республикалық бюджеттен субвенциялар алады.
"Заң жобасына сәйкес, 2026 және 2027 жылдары субвенциялық өңірлер саны 17, ал донорлар саны 3 болады – Атырау облысы, Алматы және Астана. 2028 жылы 15 субвенциялық өңір және 4 донор болады, оның ішінде Маңғыстау облысы бар. Павлодар облысы республикалық бюджеттен субвенция талап етпейтін өзін-өзі қамтамасыз ететін өңірге айналады", – деді Татьяна Савельева.
Бұған дейін біз Ұлттық қордан шығындардың түсімнен екі есе асқанын жазған едік.
