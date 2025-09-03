#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Павлодар облысы республикалық бюджеттен субвенция алуды тоқтатады

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 13:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжіліс депутаттары пленарлық отырыста "2026-2028 жылдарға республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы" заң жобасын жұмысқа қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz

Палата депутаты Татьяна Савельеваның айтуынша, заң жобасында өңірлерге трансферттер көлемі қарастырылған. Өңірлер республикалық бюджеттен субвенциялар алады.


"Заң жобасына сәйкес, 2026 және 2027 жылдары субвенциялық өңірлер саны 17, ал донорлар саны 3 болады – Атырау облысы, Алматы және Астана. 2028 жылы 15 субвенциялық өңір және 4 донор болады, оның ішінде Маңғыстау облысы бар. Павлодар облысы республикалық бюджеттен субвенция талап етпейтін өзін-өзі қамтамасыз ететін өңірге айналады", – деді Татьяна Савельева.

Бұған дейін біз Ұлттық қордан шығындардың түсімнен екі есе асқанын жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қоғам
18:24, Бүгін
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Қоғам
17:58, Бүгін
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Қоғам
17:52, Бүгін
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: