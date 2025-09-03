#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Алматыда тағы бір ер адам өзін өртемек болды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 15:55 Фото: Zakon.kz
Алматыда көшеде бір ер адам өзін өртемек болды, оны Жедел әрекет ету арнайы жасағының (ЖАӘЖ) қызметкері құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға Достық пен Абай даңғылдарының қиылысында болды.

Кәмелетке толмаған екі бала қызметтік міндеттерін орындап тұрған полиция қызметкерлеріне келіп, ойын-сауық мекемесінің жанында ер адамның өз-өзіне қол жұмсамақ болғанын хабарлаған.

Полиция қызметкерлері хабарламаға жедел әрекет етіп, көрсетілген жерге дереу жетті. Осы сәтте мас күйінде болған ер адам өрт қойып үлгерген.

Полиция аға лейтенанты Бекмырза Мұхаметов өртті тез арада ауыздықтап, қайғылы оқиғаның алдын алды. Зардап шеккен адам келген медициналық бригадаға, оның ішінде психолог-дәрігерлерге тапсырылды.

"Мұндай мысалдар полиция қызметкерінің жұмысы тек тәртіпті сақтау ғана емес, сонымен қатар адам өмірін құтқару екенін көрсетеді. Әр қызметкер батылдық пен адамгершілік танытып, шұғыл шешім қабылдауға әрдайым дайын болуы маңызды. Осындай әрекеттер қоғамға үлгі болып, полиция көмек қажет болған кезде әрқашан дайын екенін дәлелдейді", – деді, Алматы қалалық ПД жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың командирі Азамат Исергужин.

2025 жылғы 25 тамызда Алматы әуежайында бір ер адам өзін өртемек болды. Оны да құтқарып, ауруханаға жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қоғам
18:24, Бүгін
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Қоғам
17:58, Бүгін
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Қоғам
17:52, Бүгін
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: