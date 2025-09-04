#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Қоғам

Орал тұрғыны өзіне қол салмақ болды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
4 қыркүйекте сағат 00:15 шамасында Орал қаласының полициясына көпқабатты үйдің төбесінде белгісіз адамның отырғаны жөнінде хабарлама түсті.

Жедел қызметтер дереу оқиға орнына аттанды. Алғашқылардың бірі болып жеткен патрульдік полиция батальонының қызметкерлері – взвод командирі Дамир Казиханов, инспекторлар Нұрсұлтан Джанабаев пен Ерлік Ерсайынов бірден төбеге көтерілді.

Олар азаматпен тіл табысып, сенімге кіре отырып жағдайды бақылауға алды. Кейіннен оқиға орнына оның әкесі де келді.

Жақындарының қолдауы мен полиция қызметкерлерінің кәсіби іс-әрекеттерінің арқасында қайғылы жағдайдың алдын алуға мүмкіндік туды.

Азамат қауіпсіз жерге түсіріліп, оған медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі таңда оның өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ол ата-анасына тапсырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада көмірді қайдан сатып алуға болады: өзекті деректер жарияланды
Қоғам
10:05, Бүгін
Астанада көмірді қайдан сатып алуға болады: өзекті деректер жарияланды
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
Қоғам
09:56, Бүгін
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: