Сенатор блогерлерге қылмыстық жауапкершілік енгізуді ұсынды
Сенатордың айтуынша, Еңбек мамандықтары жылы аясында адал еңбек ететін азаматтармен қатар, әлеуметтік желілерде оңай табыс табатын блогерлердің саны күрт артқан.
"Әсіресе онлайн-казино, жалған ұтыс ойындары, күмәнді курстар мен түрлі көмескі қаржылық схемаларды жарнамалау кең таралған. Бұл құбылыс халықтың әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатына едәуір зиян келтіріп, жастар арасында құмар ойынға тәуелділіктің артуына себеп болуда. Бұл отбасылық дағдарыстар мен көлеңкелі қаржы айналымының көбеюіне әкеліп соғады. Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, соңғы 2,5 жылда елде 205 жасырын казино жабылып, 224 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бұл, әрине, нәтиже", – деді ол.
Оның айтуынша, қазіргі таңда басты қауіп шетелдік онлайн-казино тарапынан туындап отыр, ал олардың Қазақстан аумағында қызметі толығымен тыйым салынған.
"Биылдың өзінде 17 мыңнан астам сілтеме бұғатталғанымен, олар айна-сайттар арқылы жұмысын жалғастыруда. Әсіресе кейбір блогерлердің осы заңсыз қызметті жарнамалауға қатысуы ерекше алаңдатады. Тек осы жылдың ішінде онлайн-казино жарнамалаған 34 блогер анықталып, олардың 11-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал 23 жағдай бойынша материалдар Мәдениет министрлігіне жолданған. Алайда кейбір блогерлер бұрын жауапкершілікке тартылғанына қарамастан, құқық бұзушылықты жалғастыруда. Себебі әдеттегі айыппұлдар тиісті тежегіш әсерін бермей отыр", – деді Шиповских.
Депутаттың айтуынша, заңсыз жарнама блогерлерге миллиондаған табыс әкелуде, бұл әкімшілік айыппұлдар мөлшерінен әлдеқайда жоғары. Сонымен қатар, жалған гивтар мен пайдасыз курстар бүгінде әлеуметтік желілерде ең көп таралған алдау тәсілдерінің біріне айналды.
"Әдетте, мұндай гивтарда қымбат сыйлықтар немесе ақша ұтысы уәде етіледі, қатысушыларға түрлі шарттар қойылады. Алайда соңында уәде етілген сыйақылар берілмейді, ал пайда тек жазылушылар санын арттырып алған парақша иелеріне ғана тиеді. Жалған курстар адамдарға тез табыс пен жеңіл дағды үйренуді уәде етеді. Бірақ олардың басым бөлігі сапасыз, ғылыми негізі жоқ немесе мүлдем пайдасыз. Соның салдарынан адамдар уақытын да, ақшасын да жоғалтады және күткен нәтижеге жете алмайды", – деді Геннадий Шиповских.
Осыған байланысты ол қазіргі әкімшілік айыппұлдармен қатар заңсыз онлайн-казино мен күмәнді гивтарды жарнамалағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді, сондай-ақ әлеуметтік желілерде үнемі өткізіліп тұратын ұтыс ойындары мен гивтердің заңдылығын тексеретін арнайы мониторинг жүйесін енгізуді ұсынды.
"Блогерлердің жарнамалық қызметін реттеу және олардың заң алдындағы жауапкершілігін күшейту мақсатында оларды лицензиялау немесе арнайы тізілім жасау қажет. Сонымен қатар, заңсыз жарнаманы таратушылармен бірге, осы қызметке жәрдемдесетін төлем ұйымдары мен жарнама агенттіктерінің қызметін де бақылау қажет. Аталған шаралар қоғамды заңсыз жарнамадан қорғауға, блогерлердің жауапсыз әрекеттерін тежеуге және азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді", – деді сенатор.
Бұған дейін алматылық блогердің өзін тірідей көміп, желіде тікелей эфирге шыққанын жазғанбыз.