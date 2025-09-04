#Қазақстан
Қоғам

ЖШС тарату кезінде қазақстандықтарға маңызды талап еске салынды

04.09.2025 16:14 Фото: pexels
Қазақстанда жауапкершілігі шектеулі серіктестікті (ЖШС) тарату барысында бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) хабарландыру жариялау қажет. Бұл туралы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік корпорация өкілдері хабарландыруды қай газетте жариялау керектігін нақтылады.


"ЖШС-ні тарату туралы хабарландыруды Қазақстан аумағы бойынша таратылатын республикалық маңызы бар баспа басылымында жариялай аласыз. Бұл – заңгерлік бағыттағы газет немесе басқа да баспа басылымы болуы мүмкін. Хабарландыруда таратылатын заңды тұлғаның атауы, БСН-і, талап қою мерзімі мен мекенжайы көрсетілуі тиіс", – делінген "Азаматтарға арналған үкіметтің" 2025 жылғы 4 қыркүйектегі хабарламасында.

Айта кетейік, 2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап қазақстандықтар көлік құралдарын сатып алу-сату шартын онлайн ресімдей алады. Тиісті сервис "ХҚКО" мобильді қосымшасында іске қосылғанын да мемлекеттік корпорация хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
