Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады
Бұл туралы ақпарат Ақорда Telegram-арнасында жарияланды:
"Қасым-Жомарт Тоқаев отандық мұнай-газ саласының дамуына айтарлықтай үлес қосқан бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті".
Одан кейін Ақорда сайтында мемлекет басшысы қол қойған "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау туралы" Жарлық жарияланды. Құжатқа сәйкес, Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға қосқан зор үлесі үшін азаматтарды марапаттау жөнінде шешім қабылдады.
ІІІ дәрежелі "Барыс" орденімен
- Тиесов Данияр Сүйіншілікұлы – "PTC Holding" ЖШС басқарма төрағасының кеңесшісі, Өзбекстан Республикасы;
"Парасат" орденімен
- Жәркешов Санжар Серікбайұлы – Энергетика вице-министрі
- Наушиев Таңбай Есенәліұлы – еңбек ардагері, Астана қаласы
- Сармұрзина Раушан Ғайсақызы – еңбек ардагері, Астана қаласы;
ІІ дәрежелі "Достық" орденімен
- Ян Миньюй – "ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз" АҚ президенті, Қызылорда облысы;
"Құрмет" орденімен
- Абдулғафаров Дастан Елемесұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасының орынбасары
- Айболғанов Ғаждыбай Демиұлы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Алматы" магистральдық газ құбырлары басқармасы" филиалының құбыр жүргізушісі
- Ахметұлы Бақыбай – еңбек ардагері, Маңғыстау облысы
- Ерболатова Нұрбибі Қоңыршақызы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Өзенмұнайгаз" АҚ жөндеуші-слесарі, Маңғыстау облысы
- Масақбаев Ергеш Молдаразұлы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "QazaqGaz Aimaq" АҚ Шымкент өндірістік филиалының монтері
- Милехин Юрий Тимофеевич – еңбек ардагері, Атырау облысы
- Сарманов Бисенбай Оңдасынұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "ҚазТрансОйл" АҚ Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының операторы, Атырау облысы
- Стадник Валерий Станиславович – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Орал" магистральдық газ құбырлары басқармасы" филиалының машинисі, Батыс Қазақстан облысы
- Ушакова Валентина Николаевна – "Каспиймұнайгаз" ҰИЖИ" АҚ жобалардың бас инженері, Атырау облысы;
ІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен
- Қадыров Нұржан Есенұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС операторы;
ІІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен
- Абрамчев Владимир Павлович – "Каспий Құбыр Консорциумы-Қ" АҚ "Құрманғазы" мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы
- Әбілхайыров Жолдасқали Серікқалиұлы – "Бұрғылау" ЖШС бұрғылау қондырғысының бастығы, Маңғыстау облысы
- Байбәкіров Қадор Әжібекұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Павлодар мұнайхимия зауыты" ЖШС технологиялық қондырғыларының операторы
- Күншығаров Саламат Мәшекұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС машинисі
- Қуанышқалиев Асхат Насиұлы – "Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В." Қазақстан филиалының инженер-механигі, Батыс Қазақстан облысы
- Меңдіғалиев Қанат – еңбек ардагері, Атырау облысы
- Рожков Сергей Иванович – "Каспий Құбыр Консорциумы-Қ" АҚ "Атырау" мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы
- Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС операторы;
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Батырбеков Зәкір Тұрданұлы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "QazaqGaz Aimaq" АҚ Түркістан өндірістік филиалының слесары
- Бисембергенова Мәрия – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ "Жетібаймұнайгаз" өндірістік басқармасының машинисі, Маңғыстау облысы
- Жарлықағанов Тимур Сайынұлы – "QHSE-Akbarys" ЖШС өңірлік менеджері, Батыс Қазақстан облысы
- Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Ақтөбе" магистральдық газ құбырлары басқармасы" филиалының электрмен және газбен дәнекерлеушісі
- Жұбанышев Тұрлан Наурызбайұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС жетекші инженер-механигі
- Молдағазин Талғат Тұрахметұлы – "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ Жаңажол мұнай-газ өңдеу кешенінің слесары
- Сейітқали Сәкен Мырзахметұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Ембімұнайгаз" АҚ "Жылыоймұнайгаз" мұнай-газ өндіру басқармасының операторы, Атырау облысы
- Сүттібаева Бақыткүл Жақсылыққызы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Тараз" магистралдық газ құбыры басқармасы" филиалының операторы
- Сыдықов Өмірбай Жұмаділұлы – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "ПетроҚазақстан Ойл Продактс" ЖШС аға инженері, Шымкент қаласы
- Тұрдалиев Асылхан Сыданұлы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Қарағанды" магистральдық газ құбырлары басқармасы" филиалының инженері
- Ұнаева Гүлжан Сағынғалиқызы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Ақтау" магистральдық газ құбырлары басқармасы" филиалының электр монтері
- Хегай Дмитрий Афанасьевич – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "ПетроҚазақстан Ойл Продактс" ЖШС аға операторы, Шымкент қаласы
- Шарафиев Раис Рафкатович – "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "ҚазТрансОйл" АҚ Павлодар мұнай құбыры басқармасының операторы
- Ізтілеуов Нұрбек Баянұлы – "QazaqGaz" ҰК" АҚ "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Қызылорда" магистральдық газ құбырлары басқармасы" филиалының слесары.
Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордадағы салтанатты рәсімде сөз сөйлеп, Қытайға жасаған соңғы сапары туралы айтқаны хабарланған болатын. Сондай-ақ президент мұнай-газ саласының болашағы жөнінде де баяндады.