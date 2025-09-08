Ипотекалық займдар бойынша жылдық тиімді пайыздық мөлшерлемені төмендету нормасы 1 қарашаға дейін тоқтатылды
Екінші деңгейлі банктердің автоматтандырылған банк жүйелерін бейімдеуіне қосымша уақыт беру, сондай-ақ азаматтардың ЖТСМ-нің шекті мәнін төмендету нормасы күшіне енгенге дейін мақұлданған ипотекалық тұрғын үй займдарын алу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында ипотекалық тұрғын үй займдары бойынша ЖТСМ-ді 25%-дан 20%-ға дейін төмендету нормасы 2025 жылғы 1 қарашаға дейін тоқтатыла тұратын болды.
Тоқтата тұру кезеңінде ЖТСМ-нің келесі шекті мәндері белгіленді:
- екінші деңгейлі банктер және жекелеген банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдар беретін банктік займдар бойынша:
- қамтамасыз етілмеген банктік займдар – 46%;
- қамтамасыз етілген банктік займдар – 35%;
- ипотекалық тұрғын үй займдары бойынша – 25%.
Микрокредиттер бойынша:
- микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар беретін – 46%;
- микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар беретін, мерзімі 45 күнтізбелік күнге дейін және мөлшері 45 АЕК-тен аспайтын микрокредиттер бойынша – күніне 0,3%-дан төмен, бірақ жылына 179%-дан аспайды.
Еске салайық, маусым айының басында Қазақстанда ипотекалық тұрғын үй займдары бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің шекті деңгейі 25%-дан 20%-ға дейін төмендетілген болатын. Алайда бірнеше күннен кейін қаржы реттеушілері бұл көрсеткішті бұрынғы деңгейге қайтаруды ұсынды және 20 тамызда аталған шешім нормативтік түрде бекітілді.
Бірлескен қаулы 4 қыркүйектен бастап күшіне енді.