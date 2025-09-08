Черногорияда халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықтар ұсталды
Фото: Zakon.kz
Есірткі сататын арна ұйымдастырды деген күдікке ілінгендер шетелде қолға түсті. Бұл туралы 2025 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстан Ішкі істер министрлігінде мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның дерегінше, Қазақстан ІІМ Интерполдың Ұлттық орталық бюросының сұрауы бойынша Черногорияның Бар қаласында қамауға алу және экстрадиция мақсатында халықаралық іздеуде жүрген екі Қазақстан азаматы ұсталған.
Олар мынадай ауыр қылмыстар жасады деген күдікке ілініп отыр:
- есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымы және оны өткізу;
- оларды тұтынуға итермелеу;
- ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысу;
- лауазымды тұлғаға пара беру",– деп атап өтті ҚР ІІМ баспасөз қызметі.
Тергеу деректері бойынша, 2024 жылдың басында күдіктілер Telegram мессенджері арқылы жұмыс істеген есірткі және психотроптық заттарды сататын интернет-дүкен ұйымдастырған.
"Қылмыстық схемаға сәйкес олар курьерлік жұмысқа қабылдау туралы хабарландыру арқылы сыбайластарды жинап, барлық заңсыз әрекеттерді үйлестірумен және қаржыландырумен айналысқан. Қазіргі таңда ұсталғандар Черногория аумағында қамауға алынды", – деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.
Бұған дейін Түркияда автокөлік иелерін 70 млн теңгеге алдаған қазақстандық ұсталғаны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript