Қоғам

Черногорияда халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықтар ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 16:41 Фото: Zakon.kz
Есірткі сататын арна ұйымдастырды деген күдікке ілінгендер шетелде қолға түсті. Бұл туралы 2025 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстан Ішкі істер министрлігінде мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның дерегінше, Қазақстан ІІМ Интерполдың Ұлттық орталық бюросының сұрауы бойынша Черногорияның Бар қаласында қамауға алу және экстрадиция мақсатында халықаралық іздеуде жүрген екі Қазақстан азаматы ұсталған.

Олар мынадай ауыр қылмыстар жасады деген күдікке ілініп отыр:

  • есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымы және оны өткізу;
  • оларды тұтынуға итермелеу;
  • ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысу;
  • лауазымды тұлғаға пара беру",– деп атап өтті ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Тергеу деректері бойынша, 2024 жылдың басында күдіктілер Telegram мессенджері арқылы жұмыс істеген есірткі және психотроптық заттарды сататын интернет-дүкен ұйымдастырған.

"Қылмыстық схемаға сәйкес олар курьерлік жұмысқа қабылдау туралы хабарландыру арқылы сыбайластарды жинап, барлық заңсыз әрекеттерді үйлестірумен және қаржыландырумен айналысқан. Қазіргі таңда ұсталғандар Черногория аумағында қамауға алынды", – деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.

Бұған дейін Түркияда автокөлік иелерін 70 млн теңгеге алдаған қазақстандық ұсталғаны хабарланған еді.

Оқи отырыңыз
Алаяқтың құрығына түспеу үшін не істеу керек - полиция кеңесі
15:43, 20 тамыз 2025
Алаяқтың құрығына түспеу үшін не істеу керек - полиция кеңесі
Қазақстанда 11 тамыздан бастап электрондық цифрлық қолтаңбаны беру тәртібі өзгереді
12:36, 06 тамыз 2025
Қазақстанда 11 тамыздан бастап электрондық цифрлық қолтаңбаны беру тәртібі өзгереді
Қазақстандықтар мен кәсіпкерлерге вейптер туралы заңнамадағы маңызды өзгерістерді еске салды
09:50, 21 шілде 2025
Қазақстандықтар мен кәсіпкерлерге вейптер туралы заңнамадағы маңызды өзгерістерді еске салды
