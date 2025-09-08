Синоптиктер 9 қыркүйекте елімізде ауа райы күрт бұзылатынын ескертті
Сурет: pexels
Қазақстанда алдағы сейсенбіде, 2025 жылы 9 қыркүйекте найзағай ойнап, кей жерлерде нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, қатты жел соғып, тұман болады деп күтіледі. Ауа райының күрт нашарлайтынын "Қазгидромет" РМК-ның мамандары ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, еліміздің батысында ауа райы, негізінен, жауын-шашынсыз болады деп күтіледі.
"Қазақстанның басым бөлігіндегі ауа райын циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер айқындайтын болады: найзағай ойнап, жаңбыр жауады, республикамыздың солтүстігінде, шығысында нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады... Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыс - желдің күшеюі, еліміздің оңтүстігінде шаңды дауыл тұрады, солтүстікте, шығыста, Қазақстанның орталығында түнде және таңертең тұман болады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сондай-ақ, бірқатар өңірлерде мынандай табиғи қауіпті құбылыстар күтіледі:
- өрт қаупі жоғары – Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында, Алматы облысының оңтүстігінде, шығысында, Қарағанды өңірінің батысында, солтүстігінде, Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Батыс Қазақстан Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында, Атырау өңірінің батысында, Ақтөбе өңірінің батысында, солтүстік-шығысында, Қостанай облысының батысында, солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде;
- төтенше өрт қаупі - Алматы, Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Жамбыл, Жетісу облыстарында, Батыс Қазақстан облысында, Қостанай өңірінің оңтүстік-батысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, оңтүстік-батысында, Ақтөбе облысының шығысында, Ұлытау облысының оңтүстігінде, шығысында.
Бұған дейін синоптиктер Алматыда күн суыта бастайтынын айтып, бір аптаға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.
