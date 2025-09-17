Синоптиктер: елімізде салқын ауа райы мен бұршақ болады
Алдағы үш күнде Қазақстанға қолайсыз ауа райы күтіледі: үсік жүреді, найзағаймен бірге қатты жаңбыр жауады, екпінді жел, бұршақ және тұман болады. Бұл туралы 2025 жылғы 18–20 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне хабарлады.
Болжам бойынша ауа температурасы:
- батыста, солтүстікте түнде –2°С, күндіз +18…+25°С,
- батыс, солтүстік аймақтарда түнде –2°С, күндіз +10…+18°С-тан +15…+25°С-қа дейін көтеріледі,
- батыста, солтүстікте түнде –2°С, күндіз +14…+20°С-тан +17…+23°С-қа дейін көтеріледі,
- солтүстікте түнде +2…+10°С,
- солтүстік-батыста түнде +1…+10°С,
- оңтүстікте түнде +7…+15°С, күндіз +20…+28°С,
- оңтүстік-шығыста түнде +8…+14°С, күндіз +15…+25°С,
- орталықта түнде +5…+11°С-тан 0…+8°С-қа дейін төмендейді,
- шығыста түнде +2…+13°С, күндіз +15…+23°С-тан +10…+18°С-қа дейін төмендейді,
- батыста түнде +5…+13°С-тан +10…+18°С-қа дейін көтеріледі, күндіз +22…+28°С-тан +18…+23°С-қа дейін төмендейді.
"Оңтүстік циклон және соған байланысты атмосфералық фронтальды аймақтар Қазақстанның басым бөлігіне ықпалын сақтайды – найзағаймен бірге жаңбыр жауады, 18–19 қыркүйекте республиканың солтүстік-шығысында, орталығында, оңтүстік-шығысында қатты жаңбыр, екпінді жел, бұршақ күтіледі... Республика бойынша жел күшейеді, солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста түнгі және таңғы уақыттарда тұман болады", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Тек елдің батысы мен солтүстік-батысында ғана жауын-шашынсыз ауа райы болжануда.
Бұған дейін 2025 жылғы 17 қыркүйекте Қазақстанның 17 облысында дауылды ескерту жарияланған болатын.
