Жайық өзенінің жасылға боялуы, судағы мұнай өнімдерінің артуынан болып шықты
Атырау облысы бойынша "Қазгидромет" РМК-ның мәліметінше, ластаушы заттардың концентрациясы белгіленген нормалардан асып кеткен.
2025 жылғы 2 қыркүйекте Жайық өзенінің суынан 15 нүктеде сынама алынған. Сапа 33 көрсеткіш бойынша талданды. Олардың ішінде: визуалды бақылау, су температурасы, мөлдірлігі, еріген оттегі, сутек көрсеткіші (pH), иондық құрам, биогендік заттар (азот, фосфор, темір, бор), органикалық ластаушылар (мұнай өнімдері, фенолдар, БАҚЗ), БПК5, ХПК, ауыр металдар (мыс, қорғасын, мырыш, хром) бар.
"Жайық өзенінен алынған су сынамаларында 1-санатты (ең жақсы сапа) норма көрсеткіштерінен асқан ластану байқалды. Мысалы, Атырау қаласынан 1 км жоғары орналасқан нүктеде мұнай өнімдерінің концентрациясы 0,234 мг/дм³-ті құрады, бұл норма деңгейінен 4,68 есе жоғары (5-санат). Қала маңындағы Ракуша ауылында, Жайық тармағының төменгі 0,5 км тұсында – 0,163 мг/дм³, бұл 3,26 есе жоғары (4-санат). Еркінқала елді мекенінде, "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМК-ның төгіндісінен 0,5 км жоғары – 0,163 мг/дм³, яғни 3,26 есе артық (4-санат). Сол зауыттың төгіндісінен 0,5 км төменде – 0,158 мг/дм³, бұл 3,16 есе жоғары (4-санат). Талдау нәтижелері бойынша зерттелген су сынамаларының түсі жасыл реңкке ие болғаны анықталды", – деп түсіндірді Атырау облысы бойынша "Қазгидромет" филиалының басшысы Салауат Төленов.
Мамандардың айтуынша, 4-санатты ластану кезінде су тек жекелеген өндіріс салалары үшін ғана жарамды болады: гидроэнергетика, пайдалы қазбаларды өндіру, су көлігі үшін. Ал шаруашылық-ауызсу мақсатында пайдалану үшін терең тазарту қажет.
5-санатты ластану кезінде су тек өнеркәсіптік мақсаттарға және тұндыру арқылы суару үшін ғана қолданылуы мүмкін.
