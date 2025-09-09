#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Қоғам

Жайық өзенінің жасылға боялуы, судағы мұнай өнімдерінің артуынан болып шықты

Жайық өзенінің жасылға боялуы, судағы мұнай өнімдерінің артуынан болып шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 15:49 Сурет: бейнежазба скриншоты
Жақында Атырау тұрғындарын Жайық өзеніндегі судың ерекше жасыл түске боялуы алаңға салды. Алғашында мамандар бұл құбылысты маусымдық балдырлардың "гүлденуімен" байланыстырған. Алайда "Қазгидромет" зерттеуі судан мұнай өнімдерінің шекті мөлшерден асқанын көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысы бойынша "Қазгидромет" РМК-ның мәліметінше, ластаушы заттардың концентрациясы белгіленген нормалардан асып кеткен.

2025 жылғы 2 қыркүйекте Жайық өзенінің суынан 15 нүктеде сынама алынған. Сапа 33 көрсеткіш бойынша талданды. Олардың ішінде: визуалды бақылау, су температурасы, мөлдірлігі, еріген оттегі, сутек көрсеткіші (pH), иондық құрам, биогендік заттар (азот, фосфор, темір, бор), органикалық ластаушылар (мұнай өнімдері, фенолдар, БАҚЗ), БПК5, ХПК, ауыр металдар (мыс, қорғасын, мырыш, хром) бар.


"Жайық өзенінен алынған су сынамаларында 1-санатты (ең жақсы сапа) норма көрсеткіштерінен асқан ластану байқалды. Мысалы, Атырау қаласынан 1 км жоғары орналасқан нүктеде мұнай өнімдерінің концентрациясы 0,234 мг/дм³-ті құрады, бұл норма деңгейінен 4,68 есе жоғары (5-санат). Қала маңындағы Ракуша ауылында, Жайық тармағының төменгі 0,5 км тұсында – 0,163 мг/дм³, бұл 3,26 есе жоғары (4-санат). Еркінқала елді мекенінде, "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМК-ның төгіндісінен 0,5 км жоғары – 0,163 мг/дм³, яғни 3,26 есе артық (4-санат). Сол зауыттың төгіндісінен 0,5 км төменде – 0,158 мг/дм³, бұл 3,16 есе жоғары (4-санат). Талдау нәтижелері бойынша зерттелген су сынамаларының түсі жасыл реңкке ие болғаны анықталды", – деп түсіндірді Атырау облысы бойынша "Қазгидромет" филиалының басшысы Салауат Төленов.

Мамандардың айтуынша, 4-санатты ластану кезінде су тек жекелеген өндіріс салалары үшін ғана жарамды болады: гидроэнергетика, пайдалы қазбаларды өндіру, су көлігі үшін. Ал шаруашылық-ауызсу мақсатында пайдалану үшін терең тазарту қажет.

5-санатты ластану кезінде су тек өнеркәсіптік мақсаттарға және тұндыру арқылы суару үшін ғана қолданылуы мүмкін.

Бұған дейін Қазақстанда көмір генерациясын арттыру жоспарланып отырғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
9 қыркүйектегі саудада доллар бағамы өсті, ал рубль төмендеді
16:05, Бүгін
9 қыркүйектегі саудада доллар бағамы өсті, ал рубль төмендеді
"Жомарт" кеніші жарты жылда қалай өзгерді
16:00, Бүгін
"Жомарт" кеніші жарты жылда қалай өзгерді
Ауыл шаруашылығы министрлігі 2030 жылға дейін елді етпен толық қамтамасыз етуді көздеп отыр
15:50, Бүгін
Ауыл шаруашылығы министрлігі 2030 жылға дейін елді етпен толық қамтамасыз етуді көздеп отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: