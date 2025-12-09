Мысырда әйгілі перғауынның қабірі бос болып шықты
Daily Mail басылымының жазуынша, зерттеу тобы көне жерлеу орнынан өте ұқыпты жасалған 225 жерлеу мүсіншесін тапқан. Олар күрделі ритуалдық өрнекпен безендірілген. Алайда қабірдің өзі бос болып шықты – онда ешқандай адам сүйегі табылмады.
Бұл олжа мамандарды тек артефактілердің көптігімен ғана емес, сонымен қатар тарихшылардың алдында бұрын-соңды қойылмаған жаңа сұрақтармен де таңғалдырды. Мысалы, мүсіншелердің жартысынан көбі әйел бейнесінде жасалған – бұл ежелгі мысырлық патшалық жерлеулер үшін мүлде тән емес құбылыс.
Қызметшілерді бейнелейтін мүсіншелердегі таңбалар қабірдің Шошенк III перғауынға тиесілі екенін көрсетеді. Перғауын шамамен б.з.д. 830–791 жылдары Египетті басқарған. Сондай-ақ, оның жерленген жері ғалымдар үшін ұзақ жылдар бойы белгісіз болып келген.
Алайда бұл қабір де бос болғандықтан, перғауынның қайда жерленгені әлі күнге дейін белгісіз күйінде қалып отыр.
