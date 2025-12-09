#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Ғылым және технология

Мысырда әйгілі перғауынның қабірі бос болып шықты

Мысырда әйгілі перғауынның қабірі бос болып шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 12:43 Сурет: freepik
Мысырда жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарында ғалымдар ерекше артефактілер кешеніне тап болды. Бұл жаңалық ежелгі Мысыр тарихының кейбір тұстарын қайта қарауға мәжбүрлеуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail басылымының жазуынша, зерттеу тобы көне жерлеу орнынан өте ұқыпты жасалған 225 жерлеу мүсіншесін тапқан. Олар күрделі ритуалдық өрнекпен безендірілген. Алайда қабірдің өзі бос болып шықты – онда ешқандай адам сүйегі табылмады.

Бұл олжа мамандарды тек артефактілердің көптігімен ғана емес, сонымен қатар тарихшылардың алдында бұрын-соңды қойылмаған жаңа сұрақтармен де таңғалдырды. Мысалы, мүсіншелердің жартысынан көбі әйел бейнесінде жасалған – бұл ежелгі мысырлық патшалық жерлеулер үшін мүлде тән емес құбылыс.

Қызметшілерді бейнелейтін мүсіншелердегі таңбалар қабірдің Шошенк III перғауынға тиесілі екенін көрсетеді. Перғауын шамамен б.з.д. 830–791 жылдары Египетті басқарған. Сондай-ақ, оның жерленген жері ғалымдар үшін ұзақ жылдар бойы белгісіз болып келген.

Алайда бұл қабір де бос болғандықтан, перғауынның қайда жерленгені әлі күнге дейін белгісіз күйінде қалып отыр.

Бұған дейін Түркияда 2400 жыл бойы көмулі жатқан алтын толы құмыра табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мысырда 20 жыл бойы жөндеуден өткен фараонның қабірі ашылды
14:42, 07 қазан 2025
Мысырда 20 жыл бойы жөндеуден өткен фараонның қабірі ашылды
Қазақстанда экспедиция кезінде сенсациялық олжа табылды
12:45, 20 маусым 2024
Қазақстанда экспедиция кезінде сенсациялық олжа табылды
Мысырда қаза тапқан қатарлық дипломаттар туралы мәліметтер жарияланды
12:10, 12 қазан 2025
Мысырда қаза тапқан қатарлық дипломаттар туралы мәліметтер жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: