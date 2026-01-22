#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Ғылым және технология

Чехияда жасы 26 мың жыл болатын "ежелгі адамның бет-бейнесі" табылды

Чехияда жасы 26 мың жыл болатын &quot;ежелгі адамның бет-бейнесі&quot; табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 10:07 Сурет: pexels
Чехиядағы археологиялық қазба жұмыстары кезінде Чех археологиялық зерттеулер институтының мамандары күтпеген олжаға тап болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Чех археологиялық зерттеулер институтының мәліметінше, табылған жәдігер – мамонттың азу тісінен дөрекі тас құралдардың көмегімен ойып жасалған адам басының мүсіні. Мүсіннің биіктігі – небәрі 4,8 см, ал ені – 2,4 см.

Сурет: Чехия археологиялық зерттеулер институты

Скульптурада көздері ойып салынған, иегі сәл ішке қарай батыңқы, мұрны көтеріңкі, аузы айқын бейнеленген әйелдің жүзі көрінеді. Әйелдің шашы түйіліп қойылған болуы мүмкін немесе ол ерекше бас киім киген деп болжанады.

Бұл археологиялық кешеннен табылған басқа бұйымдардан, мысалы, бет-әлпеті бейнеленбеген Вестонице Венерасы мүсінінен айырмашылығы – аталған мүсін нақты бір адамға тән жеке келбетті көрсетеді. Осы ерекшелігі оны белгілі бір тұлғаның ең алғашқы бейнесі ретінде бағалауға мүмкіндік береді.

Жасы шамамен 26 мың жыл деп анықталған бұл мүсін қазіргі таңда әлемдегі сақталып қалған ең көне адам портреті саналады.

Бұған дейін археологтардың 40 мың жыл бұрынғы құпия үңгірді тапқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
