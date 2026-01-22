Чехияда жасы 26 мың жыл болатын "ежелгі адамның бет-бейнесі" табылды
Чех археологиялық зерттеулер институтының мәліметінше, табылған жәдігер – мамонттың азу тісінен дөрекі тас құралдардың көмегімен ойып жасалған адам басының мүсіні. Мүсіннің биіктігі – небәрі 4,8 см, ал ені – 2,4 см.
Сурет: Чехия археологиялық зерттеулер институты
Скульптурада көздері ойып салынған, иегі сәл ішке қарай батыңқы, мұрны көтеріңкі, аузы айқын бейнеленген әйелдің жүзі көрінеді. Әйелдің шашы түйіліп қойылған болуы мүмкін немесе ол ерекше бас киім киген деп болжанады.
Бұл археологиялық кешеннен табылған басқа бұйымдардан, мысалы, бет-әлпеті бейнеленбеген Вестонице Венерасы мүсінінен айырмашылығы – аталған мүсін нақты бір адамға тән жеке келбетті көрсетеді. Осы ерекшелігі оны белгілі бір тұлғаның ең алғашқы бейнесі ретінде бағалауға мүмкіндік береді.
Жасы шамамен 26 мың жыл деп анықталған бұл мүсін қазіргі таңда әлемдегі сақталып қалған ең көне адам портреті саналады.
