Топарда екі маңызды оқиға: ЖЭО турбинасы іске қосылып, жас мамандарға арналған тұрғын үйге капсула салынды
Атап айтқанда, қуаты 130 мегаватт (МВт) болатын жаңа турбинаны іске қосу салтанаты және "Kazakhmys Energy" ("Қазахмыс Энерджи") компаниясының қатысуымен "Топар ЖЭО" ЖШС жас мамандарына арналған көпқабатты тұрғын үйлердің іргетасына капсула салу рәсімі ұйымдастырылды.
Іс-шараға ҚР Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов, Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаев, "Қазахмыс Энерджи" бас директоры Темірлан Өтегенов, "Tansu Construction" ЖШС директоры Николай Ким және басқа да тұлғалар қатысты.
Сурет: Zakon.kz
Естеріңізге сала кетейік, №3 К-100-90 типті турбоагрегатты К-130-8,8 типті турбоагрегатқа алмастыру жұмыстары 2023 жылдың 1 желтоқсанында басталған болатын. Жобаның бас мердігері – Tansu Construction ЖШС.
Қарағанды ГРЭС-2-нің операциялық директоры Андрей Соловьевтің айтуынша, биыл турбинаның монтажы аяқталды. Бұл қосымша қуат өндіруге мүмкіндік береді.
"Біздің станция 1962 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазіргі уақытта жабдықтар кезең-кезеңімен жаңартылуда. Жақында 1 және 2 машиналар ауыстырылды, биыл үшінші жаңа машина іске қосылды. Мұның бәрі станция қуатын арттыруға ықпал етті. Жоспарда – электр станциясын кеңейту және қайта құру, сонымен қатар тағы екі турбинаны жаңғырту бар. Электр энергиясы "Қазмырыш" компаниялар тобына, сондай-ақ Қарағанды және Балқаш өңірлеріне жеткізілетін болады", – деді ол.
Жобаға мыңнан астам жоғары білікті маман тартылды. Бұған қоса, 10-нан аса мердігерлік ұйым жұмыс істеді. Сонымен бірге 10 мыңнан астам түрлі материалдар мен бұйымдар пайдаланылды.
Сонымен қатар, Топар кентіндегі маңызды оқиғалардың бірі – "ГРЭС Топар" ЖШС-нің жас мамандары үшін екі заманауи жайлы тұрғын үйдің құрылысының басталуын білдіретін капсула салу болды. Бұл ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың әлеуметтік саясат аясында қойған міндеттерінің орындалып жатқанын айқын дәлелдеді.
Ермағанбет Бөлекпаевтың айтуынша, жас мамандарға қамқорлық жасау, олардың өмір сүруі мен жұмыс істеуіне қолайлы жағдай қалыптастыру – адами капиталды дамытуға және өңірлерді нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі.
"Бүгін біз болашаққа үлес қосатын істің бастауын бірге беріп отырмыз. Бұл жоба мамандар мен олардың отбасыларын заманауи әрі қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етеді, сонымен қатар кәсіби өсім мен тұрақтылыққа жағдай жасайды. Бұл – әрқайсысы 40 пәтерден тұратын екі жаңа бес қабатты үй болады. Ойлаймын, бір жылдан кейін біз осында қайта келіп, жас қызметкерлерге жаңа жайлы пәтерлердің кілтін табыстаймыз", – деді Ермағанбет Булекпаев.
Өз кезегінде Сұңғат Есімханов заманауи тұрғын үйлердің салынуы жас мамандар үшін үлкен қолдау болатынын атап өтті:
"Мен сенімдімін, келесі жылы құрылыс жұмыстары аяқталып, үйлер салынып, пайдалануға беріледі", – деді ол.
Сондай-ақ шарада Kazakhmys Energy компаниясының бас директоры Темірлан Өтегенов құттықтау сөз сөйледі:
"Бұл жобамен біз "Tansu Construction" компаниясымен бірге екі жыл бойы айналыстық. Жүзеге асыру барысында көптеген қиындықтар болды, бірақ олардың барлығы еңсерілді. Бүгінде бізде толыққанды резерв бар – тағы екі турбина сатып алдық. Ал тұрғын үй құрылысына келсек, жағдайды сараптай отырып, үлкен жастағы қызметкерлердің зейнетке шығып жатқанын, олардың орнын жас мамандармен толықтыру қажеттігін түсіндік. Егер жас кадрларға жайлы тұрғын үй жағдайы жасалса, олар кәсіпорындарда жұмыс істеуге ынталы болады. Сонымен қатар бұл – уақыт өткен сайын абаттандырылып келе жатқан Топар кенті үшін де жағымды жаңалық", – деді ол.
Іс-шара барысында "Tansu Construction" ЖШС директоры Николай Ким сөз сөйледі:
"Біз "Kazakhmys Energy" жобаларына қатысып жүргенімізді мақтан тұтамыз. Қазақстанда көптеген жобаларды жүзеге асырдық, алайда Топардағы энергетика саласындағы жобалардың орны бөлек, біз оларға ерекше жауапкершілікпен қараймыз. Қолдау көрсетіп, өз идеяларын жүзеге асыруда біздің компанияны таңдағаны үшін басшылыққа алғыс айтқым келеді. Сондай-ақ облыс әкімдігіне бөлек ризашылығымды білдіремін. Біз әрқашан оның сенімді қолдауын сезінеміз. Бұл үй ең заманауи сапа стандарттарына сәйкес, сенімді материалдар қолданыла отырып салынады. Жобаға барынша жауапкершілікпен қарап, нысанды уақытылы, яғни келесі жылы пайдалануға беруді уәде етеміз", – деді ол.
Энергетика ардагері, "Топар ЖЭО" ЖШС-нің еңбек сіңірген энергетигі, ауданның құрметті азаматы Владимир Черепанов та өз пікірін бөлісті:
"Бүгінгі күні "Қазмырыш" корпорациясы өзін әлеуметтік бағыттағы компания ретінде танытып отыр. Ол өз болашағына, кәсіпорынның келешегіне, жас ұрпаққа, жас мамандарды тартуға қамқорлық жасауда. Яғни, олар шынайы істерді ұсынып қана қоймай, оны табысты жүзеге асырып келеді", – деді ол.
Ардагердің сөзін "Топар ЖЭО" ЖШС-нің құрылысқа қадағалау жасайтын жас маманы Нұржан Кәрім Ертайұлы қолдады:
"Біз – аға буын ағаларымыз салған жолмен жүруге ниетті жас ұрпақпыз. Бар білімімізді халық игілігіне жұмсаймыз. Өйткені елдің болашағын дамыту мен жақсартуға қомақты үлес қосатын – жастар", – деді ол.