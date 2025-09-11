Алматыда ғылым және технология мәселелері жөніндегі кеңес өтті
Кеңес Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша өңірде инновациялық экожүйені дамыту мақсатында құрылды.
Дархан Сатыбалды Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауында айқындалған міндеттердің өзектілігін атап өтті. Атап айтқанда, экономиканы әртараптандыру, жаңа салаларды дамыту және ғылым мен технология үшін қолайлы орта қалыптастырудың маңыздылығына тоқталды.
"Жаһандық өзгерістер жағдайында Алматының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, оның әлеуетін барынша тиімді пайдалану қажет", – деді Дархан Сатыбалды.
Жиында жасанды интеллект тақырыбына айрықша назар аударылды. Ел Президенті арнайы министрлік құру және AI технологияларын экономиканың барлық саласына кеңінен енгізу қажеттігін атап өткен болатын. Дархан Сатыбалдының айтуынша, бұл бастама Алматы үшін стратегиялық маңызға ие. Елдегі 254 инновациялық компанияның 52-сі осында орналасқандықтан да қала – еліміздің жетекші IT-хабы саналады. "Бұл Алматының жаңа технологияларды енгізу мен сынақтан өткізу әлеуетінің жоғары екенін дәлелдейді", – деді қала әкімі.
Сондай-ақ, цифрлық технологиялардың экономиканы жаңғыртуға, мемлекеттік қызметтердің тиімділігін арттыруға, денсаулық сақтау мен білім беру салаларын дамытуға зор мүмкіндік ашатыны аталды.
Маңызды бағыттардың бірі – кадр даярлау. Әкімнің айтуынша, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту оқу бағдарламаларын өндірістің нақты сұраныстарына сәйкестендіруге жол ашады. Ал ғылымды коммерцияландыру "еңбек өнімділігін арттыруға және инвестиция тартуға мүмкіндік береді".
Алматыдағы ғылыми қызметтің негізгі бағыттары ретінде экология, сейсмика, зияткерлік әлеует, инфрақұрылым және көші-қон үдерістері айқындалды.
"Қалада жайлы әрі қауіпсіз орта қалыптастыру үшін жергілікті ғылыми институттар мен ғалымдардың қолданбалы зерттеулері мен идеяларын белсенді түрде енгізу маңызды", – деп атап өтті Дархан Сатыбалды.
Жиын бұл мәселелерді жүйелі түрде зерттеп, инновациялық шешімдер әзірлеуді көздей отырып, әлемдік озық тәжірибелер мен отандық стартаптарға сүйенеді.
"Алматы басқа қалаларға үлгі болып, жаңа идеялар мен үздік тәжірибелердің қайнар көзіне айналуы тиіс", – деп түйіндеді қала әкімі.