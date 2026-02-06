#Халық заңгері
Қоғам

Атырауда есірткіге қарсы кеңес отырысы өтті

06.02.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
Атырауда есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиынға полиция департаментінің басшылары, кеңес мүшелері мен азаматтық қоғам өкілдері қатысты.

Кеңесте жастар арасындағы есірткіге қатысты жаңа қауіптер, әсіресе әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы таралу мәселесі талқыланды. Полиция қызметкерлері алдын алу және ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының маңыздылығын ерекше атап өтті.

"Жастарды қорғау, олардың заңсыз әрекеттерге тартылуына жол бермеу – баршамызға ортақ міндет", – деді Департаменттің бірінші орынбасары Құттыбай Садықов

Кеңес мүшелері 2025 жылы шамамен 60 іс-шара өткізгенін атап өтіп, жаңа бастамалар мен жастарға арналған ақпараттық жобаларды іске асыру жоспарланды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
