Қостанай облысында студенттік жатақханада профилактикалық рейд өткізілді
ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңес мүшелерімен бірлесіп, колледж жатақханасында профилактикалық рейд жүргізді.
Рейдтің мақсаты — студенттерге тыйым салынған заттарды қолданудың қауіптілігін еске салу және жастарды есірткі бизнесіне тартудың алдын алу.
"Бүгінгі күннің ең маңызды міндеттерінің бірі – құқық бұзушылықтарды анықтау ғана емес, сонымен қатар түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Біз жастарды бұл қауіптен сақтау үшін қолдан келгеннің барлығын жасауымыз қажет", — деді басқарма жедел уәкілі Манат Суентев.
Іс-шара барысында полицейлер студенттерге есірткі заттарын қолдану мен таратудың салдары, сондай-ақ қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік туралы түсіндіретін жадынамалар мен брошюралар таратты. Сонымен қатар колледж әкімшілігінің және студенттердің келісімімен жатақхана бөлмелері қызметтік иттің көмегімен тексерілді.
"Біз тексеруді алдын ала келістік, бәрі тәртіппен және ешқандай заң бұзушылықсыз өтті. Студенттер өздері белсенділік танытып, сұрақтар қойды. Бұл – олардың бұл мәселеге бейжай қарамайтынын көрсетеді", — деп толықтырды М.Суентев.
Тексеруден кейін ашық әңгіме өткізілді, онда полицейлер студенттердің сұрақтарына жауап беріп, қауіпсіздік пен құқықтық мәселелерге қатысты өзекті тақырыптарды талқылады.
