#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Оқиғалар

Қостанай облысында студенттік жатақханада профилактикалық рейд өткізілді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 15:26 Фото: Zakon.kz
ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңес мүшелерімен бірлесіп, колледж жатақханасында профилактикалық рейд жүргізді.

Рейдтің мақсаты — студенттерге тыйым салынған заттарды қолданудың қауіптілігін еске салу және жастарды есірткі бизнесіне тартудың алдын алу.

"Бүгінгі күннің ең маңызды міндеттерінің бірі – құқық бұзушылықтарды анықтау ғана емес, сонымен қатар түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Біз жастарды бұл қауіптен сақтау үшін қолдан келгеннің барлығын жасауымыз қажет", — деді басқарма жедел уәкілі Манат Суентев.

Іс-шара барысында полицейлер студенттерге есірткі заттарын қолдану мен таратудың салдары, сондай-ақ қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік туралы түсіндіретін жадынамалар мен брошюралар таратты. Сонымен қатар колледж әкімшілігінің және студенттердің келісімімен жатақхана бөлмелері қызметтік иттің көмегімен тексерілді.

"Біз тексеруді алдын ала келістік, бәрі тәртіппен және ешқандай заң бұзушылықсыз өтті. Студенттер өздері белсенділік танытып, сұрақтар қойды. Бұл – олардың бұл мәселеге бейжай қарамайтынын көрсетеді", — деп толықтырды М.Суентев.

Тексеруден кейін ашық әңгіме өткізілді, онда полицейлер студенттердің сұрақтарына жауап беріп, қауіпсіздік пен құқықтық мәселелерге қатысты өзекті тақырыптарды талқылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полицейлер дропперлердің құрбаны болған Талдықорғандық тұрғынға көмектесті
Оқиғалар
15:42, Бүгін
Полицейлер дропперлердің құрбаны болған Талдықорғандық тұрғынға көмектесті
Жамбыл облысында көлік полицейлері ер адамнан 56 келі марихуана тәркіледі
Оқиғалар
15:33, Бүгін
Жамбыл облысында көлік полицейлері ер адамнан 56 келі марихуана тәркіледі
ШҚО-да полицейге шабуыл жасаған ер адамға екі жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды
Оқиғалар
15:18, Бүгін
ШҚО-да полицейге шабуыл жасаған ер адамға екі жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: