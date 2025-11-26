Қостанайда полиция мен прокуратура студенттік жатақханада рейд жүргізді
Бұл шара жай тексеріс емес, жастар арасындағы есірткі тұтынудың алдын алуға бағытталған кең ауқымды акция болды. Жастарды жаман әдеттерден сақтап қалу – басты міндет. Құқық қорғау органдарының басты мақсаты – студенттерге тыйым салынған заттарды қолданудың қауіптілігін еске салу және жастарды заңсыз айналымға тартудың жолын кесу.
"Бүгінгі ең маңызды міндеттердің бірі – құқықбұзушылықты анықтау ғана емес, түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Жастарды кез келген жаман әдеттерден барынша қорғауымыз керек, — деді басқарма жедел уәкілі Дамир Раимбеков.
Профилактика аясында студенттерге есірткі қолданудың салдары мен оларды таратқаны үшін жауапкершілік туралы түсіндіретін ақпараттық брошюралар мен жадынамалар таратылды. Әкімшілік пен студенттердің келісімімен полицейлер қызметтік иттердің көмегімен жатақхана бөлмелерін тексерді. Рейдке есірткі құралдарын анықтауға арнайы үйретілген Баги және Принц атты лабрадорлар жұмылдырылды. Мұндай қызметтік иттер өз тиімділігін дәлелдеген.
Жыл басынан бері олардың көмегімен өңірде 49 есірткі құқықбұзушылығы әшкереленген. Тексеріс барысында жатақханадан ешқандай тыйым салынған зат табылған жоқ. Осылайша, студенттер салауатты әрі қауіпсіз өмір салтын ұстанатынын көрсетті. Жатақхана коменданты Гүлнұр Дуспаева мұндай іс-шараның алғаш рет ұйымдастырылғанын айтты.
"Мұндай рейдтерді жиі өткізу қажет деп санаймыз. Жастар – зиянды әсерге ең бейім топ, — деп атап өтті ол.
Жаза емес, диалог жатақхананы аралағаннан кейін ашық әңгіме өтті. Құқық қорғау органдарының өкілдері студенттердің сұрақтарына жауап беріп, қауіпсіздік мәселелерін талқылап, есірткіге қатысты тәуекелдер туралы жан-жақты ақпарат берді. Көптеген студенттер мұндай форматтың – лекция емес, тікелей диалогтың – өздері әдетте қоюға қысылатын сұрақтарды ашық талқылауға мүмкіндік бергенін айтты.