Қоғам

Бағлан Бекбауов ҚР ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен босатылды

Қазақстан ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен Бағлан Бекбауов босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 13:19 Сурет: primeminister.kz
Қазақстан ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен Бағлан Бекбауов босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 11 қыркүйекте ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі мәлім етті:

"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Бекбауов Бағлан Абдашымұлы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі лауазымынан босатылды".
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
