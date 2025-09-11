Бағлан Бекбауов ҚР ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен босатылды
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен Бағлан Бекбауов босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 11 қыркүйекте ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі мәлім етті:
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Бекбауов Бағлан Абдашымұлы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі лауазымынан босатылды".
