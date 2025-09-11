Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (ЕХӘҚМ) дерегінше, жыл басынан бері 297,4 мың азамат, оның ішінде шамамен 47,5 мыңы жұмыссыздар, Skills Enbek платформасында онлайн-курстардан өтіп, сертификат алған.
Жалпы платформада 827,6 мың қазақстандық тіркелген, оның ішінде 328,9 мыңы – 2025 жылы. Платформа іске қосылғаннан бері 708,3 мың адам білім алды. Оқығандардың ішінде 47,5 мың жұмыссыздың шамамен 13,3 мыңы – жастар, негізінен Түркістан, Қызылорда облыстарынан және Алматы мен Шымкент қалаларынан.
Бүгінгі күні платформада түрлі бағыттар бойынша 1000-нан астам курс орналастырылған, оның ішінде 340-ы – тегін. Сондай-ақ Courstore, Fluent Education және Яндекс Қазақстан серіктестерінің курстары бар, олар арқылы басқа білім беру алаңдарына өтіп, оқуын жалғастыруға мүмкіндік бар.
Курстардың ұзақтығы – 1 сағаттан 72 сағатқа дейін.
ЕХӘҚМ дерегінше, тамыз айында ең көп сұранысқа ие курстар:
- "Сенің мансаптық бастамаң: "Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады",
- "Персоналды басқару",
- "Кассир",
- "Сақтандыру агенті",
- "Пішу және тігу".
Платформада әлеуметтік қызмет көрсету және басқа да бағыттар бойынша тегін курстар саны үнемі артып келеді.
Министрліктің мәлімдеуінше, бұл жоба халықтың жалпы білім деңгейін және кәсібилігін арттыруға, мансаптық дамуға ынталандыруға, сондай-ақ "өмір бойы оқу" тұжырымдамасын ілгерілетуге бағытталған. Ол халықаралық онлайн-оқыту алаңдарының үлгісімен құрылған және қызметтер нарығының маркетплейсі қағидаты бойынша жұмыс істейді.
Оқуға қол жеткізу үшін skills.enbek.kz сілтемесіне өтуге немесе Enbek.kz электронды еңбек биржасында "Онлайн-оқыту" бөлімін таңдауға болады.
Платформада оқушы өзі ыңғайлы оқу қарқынын және тілді таңдай алады, материалдардың берілу форматын реттей алады, өз жетістігін бақылап отырады. Сондай-ақ кеңейтілген іздеу, сабақ құрылымының түсініктілігі, курс авторларымен жедел байланыс қарастырылған. Чат-бот жасанды интеллект негізінде жылдам іздеу мен жауап алуды қамтамасыз етеді.
Курсты аяқтаған соң қатысушы 70%-дық шекті деңгеймен тест тапсырады. Сәтті аяқталған жағдайда дағдыларды меңгергені туралы сертификат беріледі. Сертификат жүктелген кезде Enbek.kz порталында алынған дағдыларға сәйкес бос жұмыс орындары ұсынылады.
Алынған сертификат автоматты түрде Enbek.kz сайтында жасалған түйіндемеге қосылады, сондықтан жұмыс берушілер үміткердің қандай курстарды меңгергенін көре алады.
Платформада онлайн-курстарды авторлар мен әзірлеушілер тегін орналастыра алады. Курстар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде қолжетімді, олар мәтін, презентациялар, бейне және аудиоматериалдар, инфографика секілді түрлі форматтарды қамтуы тиіс. Интерфейс ерекше қажеттіліктері бар адамдарға бейімделген.