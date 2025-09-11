#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қоғам

Өрт сөндірушілер Алматыда Шығыс айналма жолы маңындағы тауда болған өрт кезінде тұрғын үйлерді аман алып қалды

Өрт сөндірушілер Алматыда Шығыс айналма жолы маңындағы тауда болған өрт кезінде тұрғын үйлерді аман алып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 19:13 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 11 қыркүйек күні өрт сөндірушілер Шығыс айналма жолының бойында, Төле би көшесінің солтүстігінде шыққан өртті оқшаулады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, тау бөктерімен тараған от жеке тұрғын үйлерге және ағаштарға дейін жеткен. Нәтижесінде, бір үйдің қаптамасы зақымданған, алайда тұрғын үйлер аман қалды.

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Қазіргі уақытта ашық жалын жоқ, бірақ өрт сөндірушілер қайталануын болдырмау үшін түтіндеген жерлер мен өрт ошақтарына су шашуды жалғастыруда.

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында өрт сөндіру техникасы жұмыс істеп жатыр.

Бұған дейін астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әлназарова мен Бейсембаев жаңа стандарттар бойынша мектеп оқушыларының тамақтану мәзірін тексерді
20:39, Бүгін
Әлназарова мен Бейсембаев жаңа стандарттар бойынша мектеп оқушыларының тамақтану мәзірін тексерді
Қазақстандықтар қашаннан бастап тіс емдеуге зейнетақы қаражатын қайта пайдалана алады
20:23, Бүгін
Қазақстандықтар қашаннан бастап тіс емдеуге зейнетақы қаражатын қайта пайдалана алады
Батыс Қазақстанда кітапхана бухгалтерлері 46 млн теңге жымқырды деп айыпталуда
19:49, Бүгін
Батыс Қазақстанда кітапхана бухгалтерлері 46 млн теңге жымқырды деп айыпталуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: