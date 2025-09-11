#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Оқиғалар

Астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатты

Астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатты , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 17:08 Сурет: pixabay
Бүгін, 2025 жылғы 11 қыркүйекте елордалық 112 қызметіне Сарыарқа ауданындағы Н.Тілендиев көшесінде орналасқан тұрғын үй кешендерінің бірінің 1-қабатында лифтте адамдар қалып қойғаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шақырту орнына келген жедел-құтқару жасағы арнайы лифт кілтінің көмегімен кабинаның есігін ашып, 9 адамды босатты.

Оқиға сәтті аяқталып, өтініш берушілерге медициналық көмек қажет болмады.

ТЖМ кез келген төтенше жағдайларға байланысты қиын жағдайға тап болсаңыз, 112 нөміріне хабарласуға кеңес берді.

Бұған дейін Семейде кәріз құдығында тұншыққан екі жұмысшыны тұрғындар аман алып қалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
20:57, Бүгін
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
20:06, Бүгін
Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
Өскеменде үй жағдайында қарасора өсіру фактісі әшкереленді
17:21, Бүгін
Өскеменде үй жағдайында қарасора өсіру фактісі әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: