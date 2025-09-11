Астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатты
Бүгін, 2025 жылғы 11 қыркүйекте елордалық 112 қызметіне Сарыарқа ауданындағы Н.Тілендиев көшесінде орналасқан тұрғын үй кешендерінің бірінің 1-қабатында лифтте адамдар қалып қойғаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шақырту орнына келген жедел-құтқару жасағы арнайы лифт кілтінің көмегімен кабинаның есігін ашып, 9 адамды босатты.
Оқиға сәтті аяқталып, өтініш берушілерге медициналық көмек қажет болмады.
ТЖМ кез келген төтенше жағдайларға байланысты қиын жағдайға тап болсаңыз, 112 нөміріне хабарласуға кеңес берді.
Бұған дейін Семейде кәріз құдығында тұншыққан екі жұмысшыны тұрғындар аман алып қалғанын жазғанбыз.
