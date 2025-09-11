#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қоғам

Батыс Қазақстанда кітапхана бухгалтерлері 46 млн теңге жымқырды деп айыпталуда

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 19:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Батыс Қазақстан облысында екі бухгалтер сотқа тартылды. Оларға аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқырды деген күдік келтірілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Мой город" басылымының мәліметінше, мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері мен бухгалтері 2023 жылдан 2025 жылға дейін қылмыстық сөз байласып, "өлі жандарға" жалақы түрінде ай сайын ақша аударып отырған. Кейін бұл қаражат өздерінің банк карталарына түсіп отырған. Олардың заңсыз әрекеттері салдарынан мемлекетке 45,9 миллион теңге көлемінде залал келтірілген.

"Теректі ауданының Орталықтандырылған кітапхана жүйесі" мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне қатысты тергеу аяқталды. Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері қабылдаған шаралардың нәтижесінде кінәлі тұлғалар анықталып, мемлекетке келтірілген залал толық көлемде өтелді", – деп хабарлады Экономикалық тергеп-тексеру департаменті.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу аяқталып, іс сотқа жолданды.

Бұған дейін Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атаған болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әлназарова мен Бейсембаев жаңа стандарттар бойынша мектеп оқушыларының тамақтану мәзірін тексерді
20:39, Бүгін
Әлназарова мен Бейсембаев жаңа стандарттар бойынша мектеп оқушыларының тамақтану мәзірін тексерді
Қазақстандықтар қашаннан бастап тіс емдеуге зейнетақы қаражатын қайта пайдалана алады
20:23, Бүгін
Қазақстандықтар қашаннан бастап тіс емдеуге зейнетақы қаражатын қайта пайдалана алады
Өрт сөндірушілер Алматыда Шығыс айналма жолы маңындағы тауда болған өрт кезінде тұрғын үйлерді аман алып қалды
19:13, Бүгін
Өрт сөндірушілер Алматыда Шығыс айналма жолы маңындағы тауда болған өрт кезінде тұрғын үйлерді аман алып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: