#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Қаржы мониторингі агенттігі 54 жалған студент арқылы жасалған алаяқтықты әшкереледі

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 10:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Батыс Қазақстан индустриалды колледжінің директоры ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру күдігіне ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржы мониторингі агенттігінде (ҚМА) 2025 жылғы 19 қарашада хабарлағандай, күдікті 54 адамды жалған түрде оқуға қабылдаған, олар іс жүзінде сабаққа қатыспаған.

ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

"Батыс Қазақстан индустриалдық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорынның директоры оқу процесіне қатыспаған 54 тұлғаны жалған түрде білім алушы ретінде тіркеген.

Соған қарамастан, аталған тұлғалар белсенді студенттер ретінде көрсетіліп, олар бойынша жалған бағалар қойылған, сабаққа қатысу табельдері мен үлгерім бойынша құжаттары рәсімделген, сондай-ақ стипендиялар берілген (жекелеген жағдайларда — көтеріңкі мөлшерде).

Жалған студенттердің атына банктік шоттар ашылып, сол шоттарға стипендия төлемдердері аударылған. Банктік карталар директорға немесе оның нұсқауымен өзге тұлғаларға қолма-қол ақша алу және қаражатты әрі қарай пайдалану үшін тапсырылып отырған.

Нәтижесінде колледж директоры 49 млн теңгеден астам бюджет қаражатын иемденген.

Оған қатысты бұлтартпау түріндегі үйқамақ шарасы қолданылды.

Сот санкциясымен оның пәтеріне тыйым салынды.

Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сай жария етілмейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтар IT-архитектор мамандығын тегін үйрене алады
11:18, Бүгін
Қазақстандықтар IT-архитектор мамандығын тегін үйрене алады
"Жетісу" футбол клубының директоры қамауға алынды: Антикор тың мәлімет жариялады
18:18, 03 маусым 2024
"Жетісу" футбол клубының директоры қамауға алынды: Антикор тың мәлімет жариялады
Қаржы мониторингі агенттігі Ресей астығын Қазақстан арқылы жалған экспорттағандар туралы айтты
09:41, 20 ақпан 2023
Қаржы мониторингі агенттігі Ресей астығын Қазақстан арқылы жалған экспорттағандар туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: