Қазақстан бойынша күшейтілген рейдтер басталды: ІІМ себебін атады
Zakon.kz хабарлағандай, бүгін, 2025 жылғы 12 қыркүйекте Қазақстанда "Құқықтық тәртіп" жедел-алдын алу іс-шарасы (ЖАІШ) басталды. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі мәлімдеді.
Ведомствоның нақтылауынша, ЖАІШ 14 қыркүйекті қоса алғанда өткізіледі.
"Полиция заңдылық пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету шараларын күшейтті. Ерекше назар қылмыстың алдын алуға, құқықбұзушылықтарды анықтауға, азаматтардың жаппай жиналатын орындарын тексеруге, сондай-ақ заңнаманың сақталуын бақылауға аударылуда", – деп хабарлады ІІМ-нің баспасөз қызметі.
Айта кетейік, 2025 жылғы 11 қыркүйекте ҚР Ішкі істер министрлігі жолдардағы көлік жылдамдығын төмендету туралы пікір білдірген еді.
