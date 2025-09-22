Елордада жүргізілген арнайы операция: ІІМ себебін түсіндірді
Алдын алу негізінде қылмыстық көріністерді анықтау және бейтараптандыру жұмыстары жүргізіліп жатқаны нақтыланды.
"Қыркүйек айында жедел ақпаратты іске асыру барысында полицейлер өзін құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстырып, қорқытып ақша алған елорда тұрғынын ұстады. Күдіктіден жалған куәлік тәркіленді", – делінген ІІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сонымен қатар, астаналық жедел уәкілдер әлеуметтік желілер арқылы қорқытып ақша алудың схемасын ұйымдастырған, бұрын сотталған әйелдің әрекетін тоқтатты. Күдікті танысу мен кездесу сылтауымен ер адамдарды зорлау фактісі бойынша полицияға жалған арызданамын деп қорқытқан. Ол ұсталып, жауапкершілікке тартылды.
"25 жастағы ер адам да ұсталды. Ол күш қолданамын деп қорқытып ақша алған. Ұстау кезінде одан атыс қаруы мен оқ-дәрілер тәркіленді", – делінген ІІМ баспасөз қызметінде.
Бұдан бөлек, елорда тұрғындарынан түскен жедел ақпарат пен сигналдарды тексеру барысында "Лазурный квартал", "Дипломат" және "Мисон" тұрғын үй кешендерінің аумағында қыздарды жыныстық қанаумен байланысты заңсыз бизнес ұйымдастырған бір топ сырттан келген адамдар анықталды.
"Барлығы 14 адам ұсталды, ұйымдастырушылар УҰИ-ға қамалды", – деді ҚР ІІМ ұйымдасқан қылмыспен күрес департаментінің өкілі Қуаныштық Алпыс.
Спикердің айтуынша, ішкі істер министрлігі азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және елордадағы қылмыстық ахуалды бақылауға "Заң және Тәртіп" тұжырымдамасы аясында басымдық беріп отыр.
2025 жылғы 12 қыркүйектен бастап бүкіл Қазақстанда күшейтілген рейдтер басталды. Оның себебін ІІМ атады.