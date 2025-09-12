Ақтау прокурорының Алматы әуежайында ұсталуына қатысты іс жабылды
Істі судья Иниятулла Досетов 10 қыркүйекте қарады. Ол ҚР ӘҚБтК-нің 434-бабы 1-бөлігінде көзделген әкімшілік құқықбұзушылық құрамын анықтамады. Яғни, Әбдіров қоғамдық жерде бейәдеп сөздер айтпаған, өзге адамдарға тиіспеген және қоршаған ортаға құрметсіздік танытатын, жеке тұлғалардың тыныштығы мен қоғамдық тәртіпті бұзатын әрекеттер жасамаған.
"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, оқиға 27 тамызда болған. Әбдіров Алматы әуежайында өз жерлестері болып шыққан екі ағайындымен танысқан. Кейін ұшаққа апаратын автобуста қандай да бір оқиға орын алғаны айтылды. 28 тамызда Алматы әуежайы ЛОП қызметкері Әбдіровке қатысты әкімшілік хаттама толтырған. Сотта ағайындылар прокурормен араларында жанжал болмағанын айтып, оған ешқандай шағымдары жоқ екенін жеткізді.
Сот сондай-ақ автобустың қоғамдық көлік болып саналмайтынын, ол арнайы көлік екенін ескерді. Сараптама қорытындысына сәйкес, прокурордың "санасы анық, сөзі байланысты, ойды жеткізуі бұзылмаған, уақытқа, өз тұлғасына және жағдайға дұрыс бағдарланғаны" анықталды.
9 қыркүйекте Ақтау прокуроры Ерболат Әбдіровтің ұсталғаны хабарланған еді. Маңғыстау облысы прокуратурасы қызметтік тексеру бастаған болатын.