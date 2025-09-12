#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанға 0°С дейін суық түсіп, нөсер жаңбыр мен бұршақ жауады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 14:19 Фото: unsplash
Алдағы демалыс күндері және келесі аптаның басында Қазақстан аумағында күрт суыту күтіледі. Ауа температурасы түнде 0°С-қа дейін төмендеп, нөсер жаңбыр мен бұршақ жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 13-15 қыркүйекке арналған болжамында мәлім етті:

"Алдағы күндері фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты республика аумағының басым бөлігінде найзағаймен бірге жаңбыр жауады".

Қазгидрометтің ақпаратына сәйкес, қатты жаңбыр, бұршақ және шквалды жел күтіледі:

  • 13-14 қыркүйекте – Шығыс Қазақстан облысында,
  • 14 қыркүйекте – Жетісу облысының таулы аудандарында,
  • 15 қыркүйекте – Маңғыстау облысында.
"Республика бойынша жел күшейеді, түнгі және таңғы уақыттарда елдің солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында, орталығында және оңтүстік-шығысында тұман түседі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Ауа райы температурасы да төмендейді:

  • елдің шығысында түнде 0…+9°С, күндіз +10…+22°С,
  • оңтүстікте түнде +10…+16°С, күндіз +17…+28°С,
  • орталықта түнде +1…+9°С, күндіз +12…+20°С.
"Солтүстік пен солтүстік-батыста күндізгі температура +12…+19°С дейін жоғарылайды. Батыс пен оңтүстік-шығыста ауа райының температуралық фонында айтарлықтай өзгерістер болмайды". "Қазгидромет" РМК

Еске сала кетейік, бұған дейін синоптиктер Алматы, Астана және тағы үш қала тұрғындарын қолайсыз метеожағдайлар туралы ескерткен еді.

