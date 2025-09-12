#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда су және жылу тарифтерін қалыптастыру ережелері қайта қаралады

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 14:57 Фото: freepik
Ұлттық экономика министрлігі тарифтерді қалыптастыру ережелеріне өзгерістер енгізу жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, жоба су және жылумен қамтамасыз ету қызметтеріне арналған тарифтердің халықтың топтары бойынша дифференциациясын қайта қарауды көздейтін өзгерістерді қарастырады.


"Халық топтары бойынша тарифтердің төмендеуі тарифтік саясатты тұрақты әрі қолжетімді етуге мүмкіндік береді, сонымен бірге су және жылумен қамтамасыз ету кәсіпорындарының тұрақтылығын бұзбайды", – деп атап өтті ҰЭМ.

Күтілетіндей, бұл өзгерістерді жүзеге асыру халыққа көрсетілетін су және жылумен қамтамасыз ету қызметтері тарифтерінің өсуін тежеуге септігін тигізеді.

Құжат "Ашық нормативтік құқықтық актілер" сайтында 2025 жылғы 26 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға қойылған.

