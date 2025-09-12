Таразда 22 жастағы азамат шешесін зорлады деп күдіктеліп ұсталды
Таразда әйел ұлын зорлады деп айыптады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл ақпарат әлеуметтік желілерде пайда болды. 41 жастағы Тараз тұрғыны полицияға арыз беріп, 22 жастағы ұлын зорлады деп айыптаған.
Полиция бұл фактілерді растады.
"Тараз қаласы полиция басқармасымен аталған факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 120-бабының 1-бөлігі бойынша тергеу басталды. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 22 жастағы күдікті анықталып, ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта істің жан-жақты, толық және объективті тергелуіне бағытталған барлық қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады 12 қыркүйекте Жамбыл облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
ҚР ҚПК-нің 201-бабы бойынша тергеу мүддесіне қатысты басқа ақпарат жарияланбайды.
Айта кетейік, Түркістан облысында әкесін өлтірген азамат қамауға алынды.
