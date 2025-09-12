#Қазақстан
Қоғам

Алматы әкімі санитарлық тазалық пен көгалдандыруға бақылауды күшейтуді тапсырды

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 16:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды "Таза Қазақстан" бағдарламасының орындалуы, қаланың санитарлық жағдайы, абаттандыру және экологиялық іс-шаралар бойынша кеңес өткізді. Жиында экология және қоршаған орта басқармасы, аудан әкімдері мен тиісті қызмет басшыларының есептері тыңдалды.

Алмалы ауданында күнделікті көше тазалығына жұмысшылар мен арнайы техника жұмылдырылуда. Мердігер ұйымдар 400-ден астам аулаға қарайды. Саябақ пен аллеялар тазартылып, контейнер алаңдары жөнделіп, сырланып жатыр. Буферлік аймақтарға 67 мыңнан астам бұта отырғызылып, автосуару жүйесі іске қосылған.

Жетісу ауданында 269 көше мен 300-ден астам аула тазалық және абаттандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Қазір Есентай өзенінің жағалауы жөнделіп, инженерлік желілер жаңартылуда. Ғимарат қасбеттеріне жарық қойылып, жүргіншілер өткелдеріндегі көтергіштер ауыстырылып жатыр. Аудан әкімдігі рұқсатсыз саудаға және тәртіп бұзушылыққа да бақылау күшейткен.

Қала аудандарында тұрғындар, жастар, еріктілер мен кәсіпкерлер бірге шығып сенбілік өткізуде. Соның нәтижесінде ондаған тонна қоқыс шығарылып, көшелер көгалдандырылып жатыр.

TazaQazBot қосымшасы арқылы алматылықтар тазалық, қоқыс шығару, жол жөндеу, көгалдандыру мәселелері жөнінде хабарлап келеді. Қыркүйектің өзінде 400-ден аса, ал жыл басынан бері 6,5 мыңнан көп өтініш түскен.

Әкім Дархан Сатыбалды аудандарға көше мен ауланың тазалығын күшейтуді, тұрғындармен бірге сенбілікті тұрақты өткізіп тұруды тапсырды. Сондай-ақ өтініштерге жедел жауап беруді, абаттандыру жұмысын уақытында бітіруді, автосуару жүйесін жолға қоюды, ағаш отырғызуды бақылау және заңсыз сауданы тоқтатуды міндеттеді.

Алматы әкімі Алатау ауданындағы арық жүйесіне және көгалдандыру ісіне бақылауды күшейтуді тапсырды
16:08, 16 шілде 2025
Алматы әкімі Алатау ауданындағы арық жүйесіне және көгалдандыру ісіне бақылауды күшейтуді тапсырды
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – 2024. Толық мәтін
15:20, 02 қыркүйек 2024
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – 2024. Толық мәтін
Шымкентте "Таза Қазақстан" акциясы аясында қаланың басты су артериясының жағалаулары тазартылды
16:41, 25 маусым 2024
Шымкентте "Таза Қазақстан" акциясы аясында қаланың басты су артериясының жағалаулары тазартылды
