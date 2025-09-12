#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Қарағандылық құтқарушылар 2 адамды өрттен аман алып қалды

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 23:00 Фото: Zakon.kz
Қарағандылық ТЖМ қызметкерлері 2025 жылғы 12 қыркүйекте жанып жатқан өрт арасынан 2 адамды құтқарып, эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, Қарағанды облысы Шахтинск қаласының Мәскеу көшесінде екі қабатты тұрғын үйдің 1-қабатта орналасқан пәтерлердің бірінде өрт шықты.

Өрт ошағынан ТЖД бөлімшелерінің күшімен пәтер иесі құтқарылды. Сондай-ақ, баспалдақ маршымен бір адам эвакуацияланды.

"Құтқарушылардың уақытылы және кәсіби әрекеттерінің арқасында өрт қысқа мерзімде сөндірілді",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, пәтер иесінің ауруханаға жатқызылғаны белгілі болды.

Бұған дейін ауыр хәлде жатқан 40 жастағы науқас тікұшақ арқылы Зайсаннан Өскеменге жеткізілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы жолдарда жарты күн ішінде 500-ден астам құқық бұзушылық тіркелді
20:00, 12 қыркүйек 2025
Алматыдағы жолдарда жарты күн ішінде 500-ден астам құқық бұзушылық тіркелді
Дональд Трамп: Қатардағы Израиль әрекеттеріне қатысым жоқ
10:16, 10 қыркүйек 2025
Дональд Трамп: Қатардағы Израиль әрекеттеріне қатысым жоқ
Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде
16:55, 08 қыркүйек 2025
Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: