Павлодар облысының прокуратура қызметкері алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Павлодар тұрғыны облыс прокуратурасының қызметкері тарапынан алаяқтық жасалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар облысы прокуратурасының ішкі қауіпсіздік бөлімі мен облыстық ҰҚК департаменті бірлесіп жедел-тергеу шараларын жүргізді.
"Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жалғасып жатыр. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Бұған дейін Ақтаулық прокурор Ерболат Әбдіровтің Алматы әуежайында ұсталуына қатысты іс қайта қаралатын болғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript