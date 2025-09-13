#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Павлодар облысының прокуратура қызметкері алаяқтық жасады деген күдікке ілінді

Павлодар облысының прокуратура қызметкері алаяқтық жасады деген күдікке ілінді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 09:34 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Павлодар тұрғыны облыс прокуратурасының қызметкері тарапынан алаяқтық жасалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысы прокуратурасының ішкі қауіпсіздік бөлімі мен облыстық ҰҚК департаменті бірлесіп жедел-тергеу шараларын жүргізді.

"Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жалғасып жатыр. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері.

Бұған дейін Ақтаулық прокурор Ерболат Әбдіровтің Алматы әуежайында ұсталуына қатысты іс қайта қаралатын болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Таиландта трансгендерлер туристке пышақпен шабуыл жасады
09:50, Бүгін
Таиландта трансгендерлер туристке пышақпен шабуыл жасады
Хабиб Нурмагомедов әріптестерінің алдағы реванш жекпе-жегіне болжам жасады
09:27, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов әріптестерінің алдағы реванш жекпе-жегіне болжам жасады
Еліміздің екі қаласында ауа сапасының нашарлауы күтілуде
09:05, Бүгін
Еліміздің екі қаласында ауа сапасының нашарлауы күтілуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: