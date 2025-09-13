#Қазақстан
Қоғам

Құтқарушылар 3 жасар қызға көмектесті

Құтқарушылар 3 жасар қызға көмектесті , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 11:38 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Тараздық ТЖМ қызметкерлері саусағын құрылымның металл жақтауының тесігіне қысып алған балақайға көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, 13 қыркүйек күні таңертең Тараз қаласында 3 жасар қыз әдеттегідей туған үйінің ауласында топчанда ойнап жүргенде анасы жылаған дауысын естіді. Балақай саусағын құрылымның металл жақтауының тесігіне қысып алған екен.

Көмекке шақыруға келген құтқарушылар арнайы құралдың көмегімен металды мұқият кесіп, баланы босатты.

"Ойдағыдай саусақ бүтін қалып, дәрігерлердің көмегі қажет болған жоқ. Ата-ана құтқарушыларға алғыс білдірді",- делінген ақпаратта.

ТЖМ тіпті қарапайым жиһаздың өзі күтпеген жерден қауіп тудыруы мүмкін болғандықтан балаларды үнемі бақылау қажеттілігін еске салады.

Бұған дейін Жамбылдық құтқарушыларға жаңа тікұшақ берілгендігін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
