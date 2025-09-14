#Қазақстан
Қоғам

Алакөлде төтенше жағдай режимі енгізілді

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 12:07 Фото: zakon.kz
Абай облысының Маканчи ауданында төтенше жағдай жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл шешімге себеп – Қабанбай ауылдық округіндегі ондаған туристік нысан орналасқан жағалаудың шайылу қаупі, деп хабарлады 24kz телеарнасы.

Аудан әкімінің орынбасары Әлия Сарбаева барлық төтенше қызметтердің дайындық режиміне көшірілгенін айтты. Олардың басты міндеті – қираудың алдын алу және туристік аймақты сақтау.

Билік өкілдерінің мәліметінше, төтенше жағдай режимі жағалаудың шайылу қаупі толық жойылғанға дейін күшінде болады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
14:57, 13 қыркүйек 2025
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
18:19, 12 қыркүйек 2025
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
Шығыс Қазақстанда арнайы жасақ екі туған бауырды ұстады
13:57, 12 қыркүйек 2025
Шығыс Қазақстанда арнайы жасақ екі туған бауырды ұстады
