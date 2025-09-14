Алакөлде төтенше жағдай режимі енгізілді
Фото: zakon.kz
Абай облысының Маканчи ауданында төтенше жағдай жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл шешімге себеп – Қабанбай ауылдық округіндегі ондаған туристік нысан орналасқан жағалаудың шайылу қаупі, деп хабарлады 24kz телеарнасы.
Аудан әкімінің орынбасары Әлия Сарбаева барлық төтенше қызметтердің дайындық режиміне көшірілгенін айтты. Олардың басты міндеті – қираудың алдын алу және туристік аймақты сақтау.
Билік өкілдерінің мәліметінше, төтенше жағдай режимі жағалаудың шайылу қаупі толық жойылғанға дейін күшінде болады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript