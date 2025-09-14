#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алдағы күндері Қазақстан мегаполистерінде ауа райы қандай болады

Алдағы күндері Қазақстан мегаполистерінде ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 14:10 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" мамандары 2025 жылғы 14-16 қыркүйек аралығында Астана, Алматы және Шымкент қалаларына арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша болжам

  • 14 қыркүйек: бұлт аралас, жауын-шашынсыз. Жел түнде 0–5 м/с, күндіз 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде +1…+3°C, күндіз +13…+15°C.
  • 15 қыркүйек: бұлт аралас, жауын-шашынсыз. Жел 9–14 м/с. Температура түнде +3…+5°C, күндіз +15…+17°C.
  • 16 қыркүйек: бұлт аралас, жаңбыр, найзағай. Тұман түседі. Жел 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +6…+8°C, күндіз +15…+17°C.

Алматы бойынша болжам

  • 14 қыркүйек: бұлт аралас, таңертең жаңбыр, найзағай. Жел 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +13…+15°C, күндіз +21…+23°C.
  • 15 қыркүйек: бұлт аралас, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура түнде +12…+14°C, күндіз +23…+25°C.
  • 16 қыркүйек: бұлт аралас, кей жерлерде жаңбыр, найзағай. Жел 9–14 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Температура түнде +14…+16°C, күндіз +23…+25°C.

Шымкент бойынша болжам

  • 14 қыркүйек: бұлт аралас, таңертең жаңбыр, найзағай. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +16…+18°C, күндіз +28…+30°C.
  • 15 қыркүйек: бұлт аралас, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +14…+16°C, күндіз +25…+27°C.
  • 16 қыркүйек: бұлт аралас, кей уақытта жаңбыр, найзағай. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +13…+15°C, күндіз +21…+23°C.
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
