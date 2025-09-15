#Қазақстан
Қоғам

СҚО-да полиция есірткі сатумен айналысқан күдіктіні құрықтады

Есірткінің заңсыз айналымына тосқауыл қою – полиция жұмысының негізгі бағыттарының бірі. Жуырда тәртіп сақшылары Петропавлдың 19 жастағы тұрғынын ұстады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 13:23 Сурет: ҚР ІІМ
Есірткінің заңсыз айналымына тосқауыл қою – полиция жұмысының негізгі бағыттарының бірі. Жуырда тәртіп сақшылары Петропавлдың 19 жастағы тұрғынын ұстады.

Тексеру барысында одан ұнтақ тәрізді зат салынған 100 орам табылып, тәркіленді. Сараптама оның жалпы салмағы 98,64 грамм болатын синтетикалық есірткі мефедрон екенін анықтады.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Жас жігіттің интернет-дүкендердің бірінде есірткі сату ісімен айналысты деген күдік бар.

Полицейлердің айтуынша, аса ірі көлемде есірткі сату заң бойынша 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
13:27, Бүгін
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
Бірнеше күнде 25 адам өлімі: ІІМ маңызды үндеу жасады
13:19, Бүгін
Бірнеше күнде 25 адам өлімі: ІІМ маңызды үндеу жасады
4 мыңнан астам қазақстандыққа жаңа жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет 1,5 млн теңгеге дейін қолдау көрсеткен
13:10, Бүгін
4 мыңнан астам қазақстандыққа жаңа жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет 1,5 млн теңгеге дейін қолдау көрсеткен
