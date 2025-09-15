#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

Қарағандыда семсерлесуден Қазақстан кубогы өтеді

Қарағандыда семсерлесуден Қазақстан кубогы өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 19:11 Сурет: olympic.kz
Қарағандыда семсерлесуден ересектер арасында Қазақстан кубогы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарысқа 250-ден астам спортшы қатысады.

Республикалық турнир 15 қыркүйектен 21 қыркүйекке дейін жалғасады.

15-16 қыркүйек күндері рапира бойынша жарыстарда медальдар сарапқа салынады. Содан кейін семсер қаруымен айқасудан сайыстар өтеді. Қылыш қаруымен айқасушылар чемпионатты аяқтайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жанәбілов пен Төлегенованың адвокаты қылмыстық іс қозғау туралы шешімге шағым түсірмек
19:22, 15 қыркүйек 2025
Жанәбілов пен Төлегенованың адвокаты қылмыстық іс қозғау туралы шешімге шағым түсірмек
Қазақстанда 15 жастағы қыз әскери қызметшіден жүкті болып қалды
19:10, 15 қыркүйек 2025
Қазақстанда 15 жастағы қыз әскери қызметшіден жүкті болып қалды
Бектенов жылыту маусымын кешіктіргендерге шара қолданатынын ескертті
19:00, 15 қыркүйек 2025
Бектенов жылыту маусымын кешіктіргендерге шара қолданатынын ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: