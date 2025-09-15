Қарағандыда семсерлесуден Қазақстан кубогы өтеді
Қарағандыда семсерлесуден ересектер арасында Қазақстан кубогы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарысқа 250-ден астам спортшы қатысады.
Республикалық турнир 15 қыркүйектен 21 қыркүйекке дейін жалғасады.
15-16 қыркүйек күндері рапира бойынша жарыстарда медальдар сарапқа салынады. Содан кейін семсер қаруымен айқасудан сайыстар өтеді. Қылыш қаруымен айқасушылар чемпионатты аяқтайды.
