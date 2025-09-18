#Қазақстан
Спорт

Қазақстан кубогында үздік семсерлесушілер анықталды

Қазақстан кубогында үздік семсерлесушілер анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 22:50 Сурет: olympic.kz
Қарағандыда семсерлесуден ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан кубогы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлер арасындағы сайыста үздік семсер қаруымен айқасушылар анықталды.

Шығыс Қазақстан облысының спортшысы Кирилл Павлов жеңіске жетті.

Екінші орынға Вадим Шарлаимов (ШҚО) тұрақтады.

Ал үшінші орынға Нариман Уәлихан (ШҚО) мен Никита Жулинский (Шымкент) көтерілді.

Айдос Қали
