Қазақстан кубогында үздік семсерлесушілер анықталды
Сурет: olympic.kz
Қарағандыда семсерлесуден ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан кубогы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ерлер арасындағы сайыста үздік семсер қаруымен айқасушылар анықталды.
Шығыс Қазақстан облысының спортшысы Кирилл Павлов жеңіске жетті.
Екінші орынға Вадим Шарлаимов (ШҚО) тұрақтады.
Ал үшінші орынға Нариман Уәлихан (ШҚО) мен Никита Жулинский (Шымкент) көтерілді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript