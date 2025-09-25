Үстел теннисінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
Турнир аясында командалық жарыстардың жүлдегерлері анықталды.
Ұлдар:
1. Шымкент (Қасым Нұрислам, Құрбантаев Мұхаммадәлі, Саурбай Бақдәулет, Еркінбек Ерасыл, Талғат Аслан)
2. Павлодар облысы (Жеңіс Жастілек, Алдияр Мұратов, Әлімжан Әбішев, Мансұр Сүйіндік, Данил Замиховский)
3. Шығыс Қазақстан облысы (Нұрдәулет Азаматұлы, Әліби Шоманов, Самат Төлебаев, Дінасыл Сайлуханов, Марғұлан Қызырбеков)
4. Түркістан облысы (Нұржігіт Жолдыбай, Санжар Ибахан, Ердәулет Бекқұлы, Марлен Жұмағұл, Абай Жұмағұл)
Қыздар:
1. Қарағанды облысы (Виктория Мочалкина, Дарья Фу, Мария Лукьянова, Дарья Гамова, Айым Әмірза)
2. Шымкент (Ақниет Амангелді, Руана Шымкентбай, Томирис Қосар, Ойдин Камилжанова, Шохина Миркодирова)
3. Шығыс Қазақстан облысы (Нұрсая Нұрман, Еркежан Байтікенова, Аққу Темірханова, Алуа Жармұхамбетова, Аружан Әлтаева)
4. Түркістан облысы (Ноила Ханиязова, Шахруза Шавкатова, Мафтуна Ханиязова, Ұлдана Байболат, Аида Нұржанқызы)