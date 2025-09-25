#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
541.68
636.26
6.48
Спорт

Үстел теннисінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды

Үстел теннисінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 22:46 Сурет: olympic.kz
Қарағандыда үстел теннисінен жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир аясында командалық жарыстардың жүлдегерлері анықталды.

Ұлдар:

1. Шымкент (Қасым Нұрислам, Құрбантаев Мұхаммадәлі, Саурбай Бақдәулет, Еркінбек Ерасыл, Талғат Аслан)

2. Павлодар облысы (Жеңіс Жастілек, Алдияр Мұратов, Әлімжан Әбішев, Мансұр Сүйіндік, Данил Замиховский)

3. Шығыс Қазақстан облысы (Нұрдәулет Азаматұлы, Әліби Шоманов, Самат Төлебаев, Дінасыл Сайлуханов, Марғұлан Қызырбеков)

4. Түркістан облысы (Нұржігіт Жолдыбай, Санжар Ибахан, Ердәулет Бекқұлы, Марлен Жұмағұл, Абай Жұмағұл)

Қыздар:

1. Қарағанды облысы (Виктория Мочалкина, Дарья Фу, Мария Лукьянова, Дарья Гамова, Айым Әмірза)

2. Шымкент (Ақниет Амангелді, Руана Шымкентбай, Томирис Қосар, Ойдин Камилжанова, Шохина Миркодирова)

3. Шығыс Қазақстан облысы (Нұрсая Нұрман, Еркежан Байтікенова, Аққу Темірханова, Алуа Жармұхамбетова, Аружан Әлтаева)

4. Түркістан облысы (Ноила Ханиязова, Шахруза Шавкатова, Мафтуна Ханиязова, Ұлдана Байболат, Аида Нұржанқызы)

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында зейнеткерді бауыздап өлтірген ер адам мәжбүрлі емге жіберілді
19:05, 25 қыркүйек 2025
Түркістан облысында зейнеткерді бауыздап өлтірген ер адам мәжбүрлі емге жіберілді
Қазақстандықтар сиыр еті бағасының өсуіне шағымдану үшін жедел желіге хабарласа алады
13:26, 23 қыркүйек 2025
Қазақстандықтар сиыр еті бағасының өсуіне шағымдану үшін жедел желіге хабарласа алады
"1 келісі 2400-2500 теңгеден". Ауылшаруашылығы жәрмеңкелерінде 195 тоннадан астам сиыр еті сатылды
11:38, 21 қыркүйек 2025
"1 келісі 2400-2500 теңгеден". Ауылшаруашылығы жәрмеңкелерінде 195 тоннадан астам сиыр еті сатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: