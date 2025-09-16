Қазан айында Алматыда электр қуатының бағасы өсуі мүмкін
Kazinform мәліметінше, тарифті көтеру туралы өтінішті "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ филиалы – "ЭнергоСбыт" берген. Осыған байланысты Алматы қаласы бойынша табиғи монополияларды реттеу департаменті қоғамдық тыңдаулар өткізді.
"Біз 2025 жылдың 1 қазанынан бастап Алматыдағы тұтынушыларға арналған жаңа орташа тарифті 38,01 теңге/кВт мөлшерінде бекітуді сұраймыз", – деді "ЭнергоСбыт" өкілі Диана Нұрбакова 15 қыркүйекте.
Компанияның түсіндіруінше, қолданыстағы тариф қосымша шығындарды өтемейді. Олар, әсіресе, 1 тамыздан бастап АЖК тарифінің 12,96-дан 14,25 теңгеге өсуімен және 1 сәуірден бастап энергияны жеткізу қызметтерінің құнының 3,66-дан 5,41 теңгеге дейін қымбаттауымен байланысты.
Қазіргі уақытта "ЭнергоСбыттың" өтініші қанағаттандырыла ма, жоқ па – белгісіз.
"Қоғамдық тыңдау барысында тұтынушылар сұрақтар қойып, департамент пен компания өкілдері тиісті түсініктемелер берді. Қатысушылардың ұсыныстары мен ескертулері ескеріліп, шешім заңнамада белгіленген мерзімде қабылданады", – деп мәлімдеді Алматы қаласы бойынша Табиғи монополияларды реттеу департаменті.
Бұл мәселе бойынша шешім 25 қыркүйекте қабылданады.
Айта кетейік, Алматы мен Алматы облысындағы қазіргі орташа тариф 2025 жылдың 15 шілдесінде 31,85 теңге/кВт (ҚҚС-сыз), яғни 35,67 теңге/кВт (ҚҚС-пен) көлемінде бекітілген болатын.