#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

Жамбыл облысында полицейлер синтетикалық есірткі тасымалдау әрекетін әшкереледі

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында "Қарасора-2025" республикалық жедел-алдын алу іс-шарасы аясында есірткі айналымына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері синтетикалық есірткіні тасымалдаған күдіктіні ұстады.

Жедел-іздестіру шаралары қызметтік ит Сэмнің көмегімен жүргізілді. Батыс Еуропа – Батыс Қытай халықаралық тасжолының 228-шақырымында Alphard автокөлігі тоқтатылды.

Тексеру барысында көліктің жолаушыларының бірінен жалпы салмағы 40 грамм 13 миллиграмм болатын синтетикалық есірткі – мефедрон табылып, тәркіленді.

Белгілі болғандай, Шу қаласының тұрғыны бұл затты Алматы қаласына заңсыз жеткізбек болған.

Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігі (Есірткі құралдарын аса ірі мөлшерде заңсыз сақтау, тасымалдау немесе өткізу) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында ірі көлемдегі қарасора алқабы анықталды
13:23, Бүгін
Қарағанды облысында ірі көлемдегі қарасора алқабы анықталды
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
12:41, Бүгін
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
Блогерлер Жанәбілов пен Төлегеноваға қатысты материалдар қылмыстық іс қозғау үшін ҚМА-ға жолданды
18:01, 15 қыркүйек 2025
Блогерлер Жанәбілов пен Төлегеноваға қатысты материалдар қылмыстық іс қозғау үшін ҚМА-ға жолданды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: