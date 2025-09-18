#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Оқиғалар

Жамбыл облысында ер адам 100 келіден астам марихуанамен ұсталды

Жамбыл облысы ПД қызметкерлері Ұлттық ұланның &quot;Бүркіт&quot; арнайы жасағымен бірлесіп, есірткі құралдарының заңсыз айналымына қарсы күреске бағытталған &quot;Қарасора — 2025&quot; республикалық жедел алдын алу іс-шарасы аясында, сәтті операция жүргізді., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 16:50 Сурет: ҚР ІІМ
Жамбыл облысы ПД қызметкерлері Ұлттық ұланның "Бүркіт" арнайы жасағымен бірлесіп, есірткі құралдарының заңсыз айналымына қарсы күреске бағытталған "Қарасора — 2025" республикалық жедел алдын алу іс-шарасы аясында, сәтті операция жүргізді.

Жедел ақпаратты жүзеге асыру барысында Байзақ ауданының құмды аймағында, Ақжар ауылынан 125 шақырым қашықтықта, Т.Рысқұлов ауданының тұрғыны ұсталды.

Ол заңсыз түрде 108 келі 400 грамм кептірілмеген марихуана дайындаған.

Аталған дерекке қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігі (Есірткі заттарын аса ірі мөлшерде заңсыз дайындау, өңдеу, алу, сақтау, тасымалдау немесе сату) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жалғасуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
09:31, Бүгін
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
Астанада қызметтік иттің көмегімен жүргізушіден есірткі табылды
15:06, 17 қыркүйек 2025
Астанада қызметтік иттің көмегімен жүргізушіден есірткі табылды
Алматыда алаяқтарды SIM-карталармен қамтамасыз еткен топ ұсталды
11:53, 17 қыркүйек 2025
Алматыда алаяқтарды SIM-карталармен қамтамасыз еткен топ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: