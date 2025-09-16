#Қазақстан
Қоғам

Президент Көкшетауда жаңа қонысқа қадам басқан отбасымен кездесті

Президент Көкшетауда жаңа қонысқа қадам басқан отбасымен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 17:35 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысына жұмыс сапары барысында Көкшетаудағы реновация бағдарламасы аясында пәтер алған отбасына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 16 қыркүйекте Ақорданың Telegram-каналы хабарлады.

"Қасым-Жомарт Тоқаев тұрғын үй кешеніндегі пәтерлерді аралап көріп, реновация бағдарламасы аясында жаңа қонысқа көшіп келген отбасылардың бірімен әңгімелесті", - делінген хабарламада.

Мемлекет басшысының баспасөз қызметі сапардан фото мен видео да таратты.

Қасым-Жомарт Тоқаев отбасыны қоныс тойымен құттықтады.

"Жақсы пәтер екен. Мұнда әрқашан береке-бірлік орнасын", - деп тілек білдірді президент.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ақмола облысына жұмыс сапарымен барған еді. Президент алдымен өңірдегі егін жинау науқанының барысымен танысты. Сондай-ақ жуырда Қостанай облысына баратынын айтты.

Айдос Қали
